¿Cuánto invirtió Vergara en sus Chivas?

Se habla mucho de que en los últimos años, Tigres presume tener la nómina más cara de la Liga MX; un detalle que incluso opacó que la inversión realizada por Chivas desde 2015, ha sido de más de 67 millones de dólares (alrededor de 1,200 millones de pesos).

Muy caro le salió el campeonato de Liga y el de Copa a la institución rojiblanca, aunque después de soportar tantos “frentazos”, golpes y avisos de descenso, ambos lucen como una agradable recompensa no sólo para la afición o los jugadores, sino también para la directiva.

Esa que presidida por Jorge Vergara, nunca no escatima en gastos aunque regularmente, no obtuviera los resultados deseados en los fichajes que se realizaban. Carlos Peña uno de los principales ejemplos.

Inversión, no gasto

La llegada de Matías Almeyda, sin embargo, cambió el panorama y permitió que por fin, se justificara la gran cantidad de billetes empleados para que Chivas regresará a los primeros planos en el futbol mexicano.

Sin duda, la llegada de Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, José Juan Vázquez, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela y hasta Rodolfo Cota y Edwin Hernández, fueron claves en el despertar tapatío que los guió a la gloria tanto en la Copa como en la Liga MX.

Y si bien dieron resultados, estas contrataciones no fueron nada sencillas, pues se dice que Pulido llegó luego de que Chivas desembolsara 18 millones de dólares, Pizarro por 12 mdd, Vázquez por 7mdd y Brizuela por 6.5 millones, 43.5 millones en total que afortunadamente para Vergara, Almeyda supo aprovechar.

Es importante señalar que de acuerdo a la página especializada Transfermarkt, Chivas es el tercer equipo mexicano con la nómina más alta, esto por detrás de Tigres que continúa en el primero, y Monterrey que ocupa el segundo.

En total, el valor de la plantilla rojiblanca es de 42,434,233 millones de dólares, mientras que el de Tigres es de 63,216,406 mdd, existiendo entre ambos una diferencia de casi 21 millones.