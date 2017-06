Rompe el silencio Gignac

El delantero de los Tigres André-Pierre Gignac rompió el silencio tras perder la Final de Liga ante el Guadalajara, y lo hizo en redes sociales argumentando tristeza y hasta enviando un mensaje al reportero con quien tuvo un incidente en la entrega de medallas.

"Incomparables, ya llegué a Francia con una tristeza indescriptible, vacaciones de m..... a vista!! Gracias por su apoyo! Felicidades Chivas", público el francés en su cuenta de Twitter.

Y después de publicar su sentir sobre la Final, el francés escribió un mensaje al reportero del incidente (@Yussif69), donde incluso comenta que si tiene que irse de México, lo hará al estar cansado de escuchar mentiras de la prensa.

"Eres un p...e mentiroso si te hubiera pegado estarías todavía en el piso del estadio, qué quieres? Engañar a la gente, fama, más followers en Twitter, no puedes entender el enojo después de perder una Final, estabas gritándome, siguiéndome, detrás de mí, que lástima que no te aventé la botella, no soy perfecto, tengo muchos defectos y si por la culpa de la prensa tengo que irme de México lo haré", público Gignac.