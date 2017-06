Festeja ‘Academia’ con un reencuentro

Yahir no se sumará a la gira de conciertos “Primera Generación, 15 Años Haciendo Historia”, en la que participarán varios de sus amigos ex integrantes de “La Academia”.

De acuerdo con el cantante, quien fue parte de la primera edición del reality show de TV Azteca -estrenado en junio del 2002-, no recibió ninguna invitación de sus compañeros ni del empresario que lo organiza para esta celebración.

“Nadie me habló, nadie me dijo ‘cómo la ves si hacemos esto’. Mi compadre Raúl Sandoval me comentó ‘oye, deberías de ver eso’, pero yo realmente no sentí la conexión porque no me dijeron ‘te queremos aquí’ o algo. Fue algo que no se dio.

“Hace cinco años trabajamos en otro reencuentro, en ese momento no estaba Myriam y no estaba Víctor. Ahora sí están los dos; estamos como la fregada”, compartió el artista que recién se mudó a Televisa.

Sin embargo, esto no le causa conflicto, pues ahora mismo se enfoca en su música original y en su nueva faceta como actor para apostarle de lleno al melodrama con la telenovela de Juan Osorio, “Mi Marido Tiene Familia”, y opta por desearle suerte a los ex académicos.

“Yo les quiero decir que los quiero un chingo, no un poquito. Les deseo todo el éxito del mundo y quiero que disfruten porque se lo merecen; si estuvieron en la primera de La Academia fue por algo, así que deben aprovechar ese potencial”, agregó el intérprete.