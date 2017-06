Cerrarán oficinas y cajas este miércoles

El Gobierno Municipal informó que las cajas y oficinas de la Tesorería Municipal permanecerán cerradas el miércoles 31 de mayo por motivo de la celebración religiosa de la Virgen de la Luz.



Sin embargo, se pone a disposición el servicio de pago en línea a través de PAGONET www.leon.gob.mx.



La decisión no afecta la operatividad de los procesos y la atención a la ciudadanía de parte de las dependencias adscritas a Seguridad Pública, como Protección Civil, Bomberos, Policía y Tránsito.



Por parte de la dirección de Aseo Público el servicio de recolección de basura no sufrirá modificaciones.



Así como las sucursales de SAPAL estarán al servicio de la ciudadanía dentro del horario normal de 8:00 am. a 4:00 pm.