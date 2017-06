¿Cuánto aportará León a base militar?

El Gobierno del Estado espera que los 46 municipios den 58 millones de pesos para la construcción de la base de la Policía Militar en la entidad, aunque esta aportación será voluntaria.



La Policía Militar fortalecerá las corporaciones municipales, dijo el gobernador Miguel Márquez Márquez, ya que hay un déficit de alrededor de 600 elementos en varios municipios y las administraciones tienen problemas para el reclutamiento.



En el caso del Estado, agregó el Gobernador, se duplicó el número de agentes y hoy hay alrededor de dos mil 400 integrados a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).



Márquez reiteró que la construcción de la base militar en Irapuato fue un compromiso de la Administración Estatal y para ello ya se han aportado más de 200 millones de pesos, pero aclaró que se busca el apoyo voluntario de los municipios e incluso de la iniciativa privada. La base tendrá un costo superior a los 400 millones de pesos.



“Todos necesitamos de nuestro Ejército; ya arrancaron las obras, les mostraron los avances... la Policía Militar va a andar con los policías municipales donde se requiere, donde se necesite ahí van a andar”, enfatizó.



Aseguró que la aportación por municipio se comenzará a entregar a partir de ahora y hasta octubre o noviembre, y será de acuerdo a la densidad poblacional. El dinero se dará de forma directa al fideicomiso y será administrado por el Ejército.



“Es un prorrateo, habrá municipios que les va a tocar pagar 100 mil pesos, otros 250 mil; al que más le va a tocar es León, son cerca de 15 millones obviamente por la población, es una cooperación que se distribuyó de manera muy justa, muy similar a lo que hicieron en Nuevo León y donde va a ser totalmente voluntaria, si alguien no quiere, si alguien decide ‘yo no quiero apoyar’ no pasa nada”, indicó.



Y añadió que aunque no haya aportación económico de algún municipio para la base, éste sí tendrá el apoyo de los militares.



El Gobernador también aseguró que se buscará el respaldo de la iniciativa privada, adelantó que ya se presentó el proyecto a algunas empresas que han mostrado interés.



“... Una de ellas fue la industria maderera, 150 mil pesos en madera para el tema de la construcción, cimbras y todo esto, ellos solos llegaron, es un tema de suma de voluntades”, concluyó Márquez.

Analiza León aportación

En los próximos días el Gobierno Municipal definirá la cantidad que aportará a la construcción del nuevo cuartel militar en Irapuato, y podría ser de entre 13 y 17 millones de pesos.



Se prevé que este nuevo cuartel en el que el Gobierno Estatal invertirá alrededor de 300 millones de pesos tenga capacidad para una brigada de tres mil 200 militares,.



“Se pretende conjuntar una bolsa de 50 millones de pesos entre todos los municipios, la ciudad con mayor población aportará más cantidad... Ayuntamiento decidirá si Tesorería lo aporta o si le damos ampliación a la Secretaría de Seguridad”, dijo el alcalde Héctor López Santillana.



Para definir el monto el Municipio se reunirá primero con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez. Además se requiere un convenio de colaboración, “definir la aportación previa aprobación de Ayuntamiento y Municipio.



“El proyecto para la brigada de la Policía Militar tiene los recursos suficientes para soportar su desarrollo, por lo menos de aquí a los próximos meses. Esto abre la posibilidad de que los municipios puedan dar la cantidad en una sola aportación o subsecuentes”, agregó.



El cuartel se construirá en base al modelo de la cuarta Brigada de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional que opera en Apodaca, Nuevo León; se pretende que ayude a disminuir la incidencia delictiva y mantendrá mayor presencia en el corredor industrial.





Reprocha falta de diálogo

El dirigente estatal y diputado local del PRI, Santiago García López, criticó que el gobernador Miguel Márquez no haya dialogado previamente con los alcaldes de ese partido sobre aportar recursos municipales para la construcción de la base militar.



“Es un atropello a la democracia, aunque los alcaldes del PRI sean 10 también tienen voz y voto y habitantes que representan y su punto de vista es valioso para la toma de decisiones”, opinó.



Esto luego de que el Gobernador se reuniera en privado el lunes pasado con los alcaldes para plantearles que cada Municipio aporte un monto económico proporcional a su número de habitantes, no obstante trascendió que antes de la reunión con todos tomó el acuerdo con los ediles de Acción Nacional.



García López anotó que no se niegan a cooperar los gobiernos del PRI, cada ayuntamiento lo define, pero “lo lamentable es que el consenso sea al último, ya luego de que hay un acuerdo mayoritario (con los alcaldes panistas) para que las cosas sean en el sentido que lo están planteando”.