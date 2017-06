Corredor Industrial

Menos por más.



Tanto a Alfonso Rocha, presidente de la Canaive como al gremio textil en Guanajuato, las cuentas no les salen, mientras la producción crece entre un 60 y 70%, el déficit de empleados llega al 30%.



Las causas son diversas pero principalmente se debe a que un importante porcentaje de gente que estaba involucrada en este ramo, ahora está ‘probando’ suerte en el sector automotriz.



Una segunda razón es que su mano de obra de primer nivel ha terminado su ciclo laboral, no existe cantera lista y a los jóvenes no les convence mucho ser parte de la industria del vestir.



El problema no será sencillo de resolver para los empresarios, sabemos de buena fuente que existen empresas importantes como Iraform, que produce camisa de trabajo para exportación de la marca Cintas, y Santa Mónica, también de Irapuato, que hace pantalón casual, las cuales han tenido que negarse o pedir un tiempo extra a sus clientes para cumplir con resurtidos importantes, al no contar con el personal suficiente para poder ampliar sus líneas de producción.



El puesto de costurera es el que más dolores de cabeza provoca a los empresarios irapuatenses a la hora de encontrar alguien con experiencia para su cubrir dicha vacante, mientras que en Moroleón y Uriangato las plazas más difíciles de cubrir son las de tejedores y programador de máquinas de tejer.



¿Qué están haciendo los empresarios?, además de pedirle a su santo de cabecera que sus empleados no se vayan, están ofreciéndoles en ciertos casos aumentos de sueldo y capacitación, mientras la propia Canaive Guanajuato también les propone a sus agremiados la alternativa del Centro de Inteligencia y Vestido, recién inaugurado, para que inscriban a su personal a las diversas capacitaciones que actualmente ofrecen.

Entre colchas y cobijas.



No se sorprenda si en el siguiente torneo los equipos del Grupo Pachuca lucen en su vestimenta un sponsor relacionado con cobertores y blancos, y no, nos referimos a Cobertores Providencia (que ya aparecía en la playera) propiedad de Rafael Torres Mendoza, un buen amigo de la familia Martínez, y uno de los empresarios más influyentes por tierras hidalguenses.



La empresa de la que hablamos es Cobertores y Blancos Marpel SA DE CV, que el pasado 24 de febrero fue dada de alta en el Registro Público de Comercio de Pachuca, Hidalgo, por José Martín Peláez Álvarez, José Jesús Martínez Patiño y Gabriela Martínez Murguía.



El objeto Social de ‘Cobertores y Blancos Marpel’ es manufactura, compra, venta, distribución, importación y exportación de cobertores, edredones, colchas, edrecolchas, coordinados, cortinas, sábanas, almohadas cojines, toallas y textiles en general.



Un segundo negocio que también recientemente (19 de enero de 2017) registró Jesús Martínez Patiño, es Bife Sports SA DE CV. En el negocio aparecen como socios Francisco Martínez Patiño, José Martín Peláez Álvarez y Andrés Miguel Fassi.



Su objeto Social está enfocado en prestación de servicios de restaurante, bar, baquetes, así como eventos sociales en salones de fiestas, convenciones, conferencias y demás, un concepto que podrían instalarlo en León para retomar el proyecto del que se habló en 2014, el cual contemplaba entre otras cosas, un complejo comercial en el Estadio León, donde se visualizaba la instalación del restaurante ‘El Lugar del Bife’ que opera en Pachuca, Hidalgo.

Por aquí y por allá.



A los que no les va nada mal es al sector de la construcción, que en el primer trimestre de este año registraron un valor de producción de más de 7 mil 900 millones de pesos, teniendo un crecimiento del 22.1% en comparación con el mismo periodo de 2016.



INEGI reporta que la edificación es el primer lugar con más de 4 mil 200 millones de pesos, seguido de transporte y urbanización con 2 mil 780 millones de pesos; en tercer lugar electricidad y Telecom con 447 millones de pesos; otros en construcción aportaron 397 millones de pesos; Agua, Riego y Saneamiento más de 48 millones de pesos.



La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, dirigida por Guillermo Romero Pacheco, detalla que del valor de producción que registró la industria, el 71% fue del sector privado y el 29 % público.

Cerca, solamente.



Con la novedad de que el desarrollo de usos mixtos de Sordo Madaleno, proyectado para comenzar su construcción en León en este año, durante unas semanas estuvo cerca de llevarse a cabo.



El motivo fue el inicio de año complicado debido a los ‘tuitazos’ del Señor Donald Trump, incrementos en el dólar y el costo de la gasolina que pusieron en modo ‘stand bye’ a varios proyectos, entre ellos al de la firma presidida por Javier Sordo Madaleno Bringas.



Para fortuna de las inversiones en la ciudad zapatera, Sordo Madaleno sí realizará la construcción de un proyecto que desde 2015 se ha planteado, aunque hasta ahora no se ha comenzado a construir, ni anunciado de forma oficial, y hemos sabido de él únicamente en participaciones de la empresa en eventos de arquitectura, donde lo consideran como parte de sus proyectos en cartera para México.