***NUEVA LEY DE OBRA



El gobernador Miguel Márquez envía hoy al Congreso la iniciativa de una nueva Ley de Obra Pública. El proyecto ya fue elaborado en sus bases en trabajo conjunto con el sector privado de la construcción.



***LAS BONDADES



La iniciativa que se anunció desde el V Informe de Gobierno presumen que abonará a la simplificación en los procesos de contratación pero sobre todo a la transparencia en los procedimientos. Ya veremos.



***BOMBO Y PLATILLO



Tempranito Márquez encabeza la presentación ante representantes de cámaras de la construcción y consultoría, colegios de ingenieros civiles y arquitectos, gobiernos municipales y diputados locales.

***LEY RENOVADA



La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios data del 25 de mayo de 2004; autoridades y sector privado decidieron que no ocupaba reformas sino hacerla nueva. La iniciativa debe estar a la altura pues hasta Márquez la presumió durante su mensaje en el V Informe.



*NUEVAS REGLAS



Así que lo hoy presentan son nuevas reglas para la: Planeación, Programación y Presupuestación; Padrón Único de Contratistas; Procedimientos para la Contratación; Licitación Pública, Simplificada y de Adjudicación Directa; Contratación y Ejecución de Obra; y Recursos de Revocación y Suspensión.



*LAS NOVEDADES



En materia de licitaciones se contempla eliminar requisitos para permitir la participación de más constructoras, con preferencia a las guanajuatenses; permitir que dos o más empresas puedan participar en licitaciones de manera conjunta. En el rubro de contratación incorporar penas convencionales. Y en el Padrón de Contratistas facultades para que la Secretaría de Obra cancele registros a las incumplidas.



*EN SU CANCHA



La iniciativa debe ser revisada y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública que preside el panista de Comonfort, Jesús Oviedo; el secretario es Toño Méndez, del Partido Verde; y como vocales la integran Angélica Casillas y Luis Vargas, del PAN; y la priísta Guadalupe Velázquez. La realidad es que poca chamba ha tenido la Comisión y ésta será la más importante en la Legislatura.

***BASURA, ¿Y AHORA?



El momento de la definición se acerca para el Ayuntamiento de León en el “caliente” tema de la reposición del fallo de la licitación del sistema de recolección de basura en la zona urbana. Hoy todavía no hay certeza si la decisión apunta a ratificar a las mismas empresas que hoy prestan el servicio, asignar a otras de las que participaron, o a declararla desierto. Lo que sea, habrá que fundarlo muy bien.



*TÉCNICO Y ECONÓMICO



Lo que sí sabemos ya es que la salida es compleja pues la evaluación técnica y la económica de las empresas que concursaron, información que sustentará en gran parte la decisión, son contrarias. Es decir, mientras que GISA y Red Recolector, las que hoy prestan el servicio, son las que mejor cumplieron con los requisitos técnicos indispensables, están lejos de ser la mejor oferta económica.



*BARATO, TAMPOCO



Y, a la inversa, la que presentó mejor oferta económica para las tres zonas en que se divide la recolección, que es la empresa regiomontana Proactiva Medioambiente Setasa, en lo técnico incumple con tres de los ocho requisitos que se definieron como indispensables para prestar el servicio.



*LOCALES NO CUMPLEN



Lo único que hoy está cierto es que las empresas y personas físicas locales que prestaban el servicio antes de la licitación de 2014, y que demandaron la nulidad del fallo, no tienen las de ganar. Sus propuestas económicas están “por las nubes” y en lo técnico incumplen cada una con tres requisitos. Ese es el caso de JS Hermanos (que obligó a reponer el fallo), Víctor Castillo y José Alfredo Manrique.



*PASA, EN LA RAYITA



Otra propuesta interesante fue la de Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), cuya oferta económica es la segunda mejor en las tres zonas e incumple dos de los ocho requisitos indispensables. Esa empresa es la que tiene la concesión de la disposición de la basura y su relación con la autoridad local y estatal no ha sido fácil con observaciones y multas por el manejo del relleno sanitario El Verde.



*NOS VEMOS EL JUEVES



El jueves es la siguiente reunión de la Comisión Técnica Especializada que revisa este tema. Ese día no habrá aún luz verde sobre el sentido del nuevo fallo, pero sí el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) y la Tesorería Municipal deberán poner sobre la mesa mayor información para orientar la decisión.



*ATORADOS EN AGENDA



La Comisión se atoró hasta en programar la siguiente reunión. Inicialmente estaba en agenda para hoy martes pero el director general del SIAP, Roberto Centeno, pidió fuera el miércoles a las 5 de la tarde por la complejidad de la revisión. El consejero de la Contraloría Social, Luis Antonio Alanís (quien tiene voz, pero no voto) sugirió respetuosamente que fuera el jueves por empalmarse con otras reuniones.



*SECRETARIO MOLESTO



El secretario de la Comisión, el panista José Luis Manrique Hernández, sometió a votación que fuera el jueves, y no hubo eco ni entre su bancada, lo que lo hizo de plano enojar. Luego planteó que fuera ¡hasta el martes!, y no porque no quisiera antes; el detalle es que el presidente, Federico Zermeño, no iba a estar de jueves a lunes. Al final recapacitaron y quedó para este jueves a las 10 de la mañana. Tienen el tiempo encima.

***DIEGO EN OKLAHOMA



El domingo, en su último día de gira por Estados Unidos, el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se reunió en Tulsa, Oklahoma, con la Cámara de Comercio Hispana y anunció el acuerdo de impulsar una misión comercial. Lo acompañaron el presidente del Instituto del Migrante, José Bárcenas, y los alcaldes azules de Purísima y Manuel Doblado, Juventino López y Artemio León, respectivamente.



*LA AGENDA



Diego Sinhué y la directora del instituto, Susana Guerra, tuvieron un encuentro con guanajuatenses de Tulsa, una feria de servicios en la que entregaron actas de nacimiento; y otra reunión con empresarios a los que les expuso en qué consiste la estrategia “Impulso Social” en los 339 polígonos de Guanajuato.