Potencia Guanajuato desarrollo industrial

En un par de meses comenzará la construcción del próximo Parque Industrial Colinas de León II del Grupo Lintel con una inversión de 30 millones de dólares.

Ayer en la puesta de la primera piedra se anunció que proyectan tenga cabida para 30 empresas que permitan la generación de empleos para cuatro mil 500 personas.

En su primera etapa serán 145 hectáreas y posteriormente comenzarán a trabajar en una segunda etapa que constará de 65 hectáreas.

Luego de Pilba y Colinas de León I, es el tercer parque que se construye en la ciudad zapatera y el 22 en Guanajuato durante la administración del gobernador Miguel Márquez Márquez.

“El crecimiento de Guanajuato no se detiene, se hace más sólido. Y por eso estamos aquí, colocando la primera piedra de lo que será el parque industrial número 22 en la entidad, por lo que estamos marcando un récord, como el estado que ha abierto más espacios para el desarrollo industrial en tan corto tiempo, cinco años”, destacó el gobernador.

Arturo Crespo, director de Administración y Finanzas de Lintel, mencionó en entrevista que empresas de automotriz y logística serían principalmente el tipo de inversión que llegue al parque ubicado en la Comunidad Santa Rosa Plan de Ayala.

“En este parque buscaremos una industria media no contaminante. La industria que viene es seca; es decir, que no contamina, que sus aguas residuales se irán a una planta de tratamiento, con la finalidad de impactar positivamente en comunidades cercanas y no de forma negativa”.

En la presentación del proyecto se compartió que esperan inicie operaciones en mayo de 2018 y contará con servicios de: energía eléctrica, urbanización integral, agua potable, tratamiento de aguas residuales, drenaje hidrosanitario, fibra óptica, gas natural y seguridad.

El alcalde de León, Héctor López Santillana, resaltó que “Hoy estamos cumpliendo con la meta de desarrollar tres parques industriales en nuestro municipio, en beneficio de los leoneses”.