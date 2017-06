Juan Zepeda, de ignorado a uno de los favoritos en la contienda

El próximo domingo, los habitantes del Estado de México votarán para elegir a un nuevo gobernante.



EL UNIVERSAL te presenta algunos datos que quizá no conocías sobre los aspirantes; toca el turno a Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



1.- "Del mero barrio"



Zepeda es originario del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, sitio del que fue mandatario.



En diversas ocasiones, el perredista ha presumido "ser de barrio" e incluso retó a Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, a hacer presencia en el lugar, donde los residentes podrían hacerle frente.



2.- "Fui inmigrante indocumentado"



Durante su campaña, Zepeda presumió haber sido indocumentado, lo que, considera, le hace entender las necesidades de muchos mexiquenses.



Según la versión del perredista, luego de regresar del país vecino, terminó sus estudios universitarios.



3.-Un rockero declarado



Juan Zepeda se dice fanático del rock, en especial del metal.



Durante sus eventos de campaña, el perredista hace señas que hacen referencia al género musical e incluso se ha mostrado portando el atuendo de metalero y encabezando caravanas de motociclistas.



Existen fotografías de la juventud de Juan Zepeda en las que se muestra vistiendo de negro y portando una larga mata.



4.- De escuelas públicas y privadas



Zepeda estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y Administración Pública en la Universidad del Valle de México.



5.- La seguridad, su carta fuerte



El ex alcalde de Nezahualcóyotl presume que durante su administración bajaron los índices de inseguridad en el municipio.



De 2006 a 2009, el perredista fue síndico Procurador de Neza.



6.- De bajo perfil a uno de los favoritos



Al inicio de la contienda, en la mayoría de las encuestas, Juan Zepeda se mostraba como uno de los candidatos peores posicionados.



Durante la contienda, la aceptación del perredista subió y ahora se le percibe como uno de los favoritos, junto a Alfredo Del Mazo y Delfina Gómez.



7.- El pleito con AMLO



Aunque Zepeda ha dicho contundente que no declinará a favor de Morena, Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en que debe unirse al proyecto de Delfina Gómez.



Óscar González, candidato del PT que ahora apoya a Gómez, se unió a la exigencia del tabasqueño.



No obstante, Zepeda asegura que no tiene razones para rendirse y que está listo para gobernar Edomex.



8.- Propuestas progresistas



Juan Zepeda fue el primer aspirante de la contienda en posicionarse a favor del aborto y en pedir que se respeten los derechos de la comunidad LGBT.



9.- Servicios de mexiquenses en la Ciudad de México



El 28 de mayo, Juan Zepeda propuso construir una Línea del Metro que conecte Ecatepec y Martín Carrera.



Acompañado de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de CDMX, el político se comprometió a que el proyecto sería financiado por el gobierno de Edomex, ya que miles de mexiquenses utilizan servicios, cuyo costo es absorbido por la administración capitalina.



10.- "Los Vengadores" y "Thanos"



En tono de broma, Juan Zepeda prometió que ayudaría a "Los Vengadores", héroes de Marvel, a proteger las Gemas del Universo del villano "Thanos".



La estrategia ocasionó que el perredista adquiriera notoriedad entre la juventud y los fans de los cómics; ¿una buena estrategia de publicidad?