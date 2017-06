Layín busca acabar con corruptos que “chupan” del erario

En su cierre de campaña, en Tepic, el candidato independiente, Hilario Ramírez, Layín, aseguró que la gente votará por él debido a que está cansada de que el gobierno la esté "chin...o".



Insistió en que son unos "zánganos que no quieren soltar la ubre del erario", así que los independientes son la única opción viable para el estado.



En tanto, Antonio Echevarría García, considerado el puntero de la contienda, tuvo cierres en los municipios de El Nayar, Ruiz y Jala, donde encabezó recorridos junto con los candidatos de la alianza PAN-PRD-PT-PRS a los gobiernos municipales.



Ahí, reiteró su llamado a no dar un solo sufragio "a los corruptos" el próximo domingo y convocó a la gente a salir a votar para ejercer su derecho y hacer patente su voluntad de cambio.



Manuel Cota, de la coalición PRI-



PVEM-Panal, firmó un convenio de apoyos al campo como parte de lo que ha nombrado Misión Centenario Nayarit y encabezó una de las llamadas "marchas del triunfo" en Tecuala.



El morenista Miguel Navarro pidió a sus seguidores no permitir que ninguna persona, grupo, organización o partido los presione para cambiar su voto; "y si fuera el caso, hacer la denuncia ante las autoridades".



El independiente Víctor Chávez se proclamó como el candidato con mayor crecimiento, pues según sus cálculos cuenta con 68% de las preferencias electorales, sin embargo, no explicó de dónde salen esos números.



Raúl Mejía, de MC, estuvo en los municipios de Santiago y Tuxpan, dónde se comprometió a terminar con el derroche del gobierno estatal.



El independiente Antonio Ayón insistió a través de sus redes sociales que son los gobiernos de coalición los que han aumentado hasta en 6,000% la deuda estatal, por lo que señaló que los partidos no son la opción.



El nominado del Partido Encuentro Social, Javier Zapata, también hizo un llamado a ejercer el voto.