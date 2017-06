Lleva a Ruso ante juez para primera audiencia

El ciudadano de origen ruso, Aleksei Makeev, fue presentado esta tarde de martes ante un juez de control como parte de la primera audiencia en la que se analizará la acusación de homicidio calificado que le es imputada, al haber herido mortalmente a un joven de 20 años, quien la noche del 19 de mayo pasado entró con varias personas más a lincharlo, dentro del cuarto que habitaba en una colonia popular de Cancún.



La diligencia pública se desarrolla en privado y a puerta cerrada desde las 13:00 horas y se prevé se prolongue hasta el anochecer. Al extranjero de 42 años se le formulará la acusación y, posiblemente, se le vincule a proceso.



Otro escenario es que su defensa, a cargo de un defensor asignado por el estado, solicite la ampliación del término constitucional para desacreditar la formulación del delito que se le imputa.



De acuerdo con el artículo 106 del Código Penal del estado, el tipo penal del homicidio calificado establece que éste se comete cuando hay premeditación, alevosía, ventaja o traición.



Se acredita la premeditación cuando quien comete el homicidio, "ha reflexionado sobre la comisión del delito" o de las lesiones que provoca. Hay ventaja, cuando él "no corre el riesgo de ser muerto, ni lesionado por la víctima o el ofendido". Y hay alevosía, "cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso, empleando amenazas".



Aquella noche, Makeev se encontraba, solo, en la azotea de la cuartería ubicada en la calle 39, Supermanzana 70, cuando vecinos comenzaron a agruparse para escarmentarle por la difusión de videos en los que insultaba y humillaba a infantes, mujeres, discapacitados y adultos mayores; además, había insultado a una mujer y su hijo minutos antes.



El extranjero también fue ubicado mediante un dron, manejado por un comunicador local, quien transmitió en vivo el lugar y movimientos que realizaba Makeev dentro de su vivienda.



La multitud se disponía a linchar al ruso. Eduardo Rodríguez, un joven de 20 años, fue de los primeros en entrar a atacar al extranjero, allanó su propiedad privada y seguido por otras personas con palos y piedras, quienes rompieron ventanas y puertas de la vivienda.



El joven y el grupo llegaron hasta Makeev, quien se defendió con un arma blanca e hirió al muchacho.



Se prevé que la defensa argumente que el ciudadano ruso actuó en defensa propia, al ver peligrar su vida y la amenaza de la multitud, toda vez que la policía municipal de Cancún decidió retirarse en lugar de contener el ataque.



También, que la propiedad privada y el domicilio fueron allanados por quienes entraron a agredir al imputado, cuyo estado mental es aún desconocido, ya que no se le han practicado estudios que determinen si goza plenamente de sus facultades mentales y es consciente de sus acciones o se trata sólo de una persona violenta, agresiva con expresiones racistas y discriminatorias.



Antes de ir a los juzgados orales, Makeev fue sacado de la cárcel de Cancún y trasladado de regreso a hospital general "Jesús Kumate", a petición de los directivos de la prisión, al no reunir las condiciones para brindarle la atención médica y los cuidados de enfermería que requiere.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor, Ignacio Bermúdez, director del hospital, explicó que el paciente requiere de baño, curación e higiene de heridas, ya cicatrizadas, y rehabilitación diaria, además de seguridad.



Su estancia –dijo- será transitoria, en tanto se define a dónde será canalizado, pues se tiene que definir su estado de salud mental.