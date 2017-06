Panista amenaza con “balacear” a indígenas

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Huerta Cerecedo, amagó a indígenas chinantecos del municipio de San Lucas Ojitlán, al norte de Oaxaca, tras ser recriminado por incumplir compromisos con los pobladores.



"¡Fíjate lo que estás haciendo!, ¿eh? Mira, no responde; no quiere balacear a nadie, él tiene autorización ¿eh?, él tiene autorización".



De acuerdo con un video, los hechos sucedieron el pasado fin de semana cuando el legislador originario de San Juan Bautista Tuxtepec acudió a notificar al edil Porfirio Ortiz Córdova que se aplazaría la inauguración de una clínica debido a algunos detalles pendientes.



Ello irritó a los pobladores, que comenzaron a gritar y manotear al legislador, al reclamar la falta de apoyo y la nula gestión del edil, también panista; un presunto guardaespaldas se llevó entonces la mano a la cintura lo que enojó más a los pobladores, uno de los cuales propinó una patada a la persona presuntamente armada.



Los indígenas reclamaron también la permanente ausencia del edil, lo que ha originado que no haya obras en la comunidad del Cacahuatal, donde prometió una pavimentación.



"¡Tómale una foto, tómale una foto!, se lo voy a mandar al comandante de la Ministerial (Agencia Estatal de Investigaciones)", ordenó el diputado a sus colaboradores. "Eso que me hicieron no se vale, ahí está grabado todo", amagó.



"Tómale una foto, a él y a él, también al de la gorra", insistió el representante popular, sin experiencia legislativa anterior. Tras varios minutos de diálogo, la situación se destensó.



En otro video, el diputado local panista detalló que se pospuso la inauguración de la clínica y fue a notificar a la autoridad pero se topó con una protesta de un grupo de personas en contra del presidente municipal "y ellos piensan que llegué a defenderlo; desafortunadamente llegué a una hora no indicada".



Sobre la orden de que su colaborador podría usar el arma de fuego, manifestó: "yo, en una forma como angustiado de la situación, que veía que la gente estaba un poco agresiva, al ver que estaban también agrediendo, les dije que mi chofer tenía algo con qué disparar, que no quería que disparara a nadie, pero era una forma nada más como para que la gente se calmara, porque la agresión física estaba siendo muy fuerte".