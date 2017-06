EI realiza dos ataques en Bagdad

Una gran explosión perpetrada por el grupo extremista Estado Islámico en el exterior de una popular heladería del centro de Bagdad de noche y un coche bomba durante la hora punta de la mañana del martes en la capital iraquí causaron al menos 31 muertos, dijeron funcionarios.

Los ataques se producen mientras la milicia radical continúa perdiendo territorios ante las fuerzas iraquíes, respaldadas por Estados Unidos, en la batalla por Mosul, la segunda ciudad del país. Los extremistas suníes recurren cada vez más a ataques de tipo insurgente para desviar la atención de sus pérdidas.

Una explosión nocturna ante una heladería del concurrido vecindario de Karrada de la capital iraquí dejó 17 fallecidos y 32 heridos, señalaron policías y funcionarios sanitarios.

Una cámara de vigilancia captó el momento de la explosión. El video muestra una transitada avenida del centro de la ciudad, con autos circulando por la carretera en el momento del gran estallido. Una gran bola de fuego envolvió un edificio, obligando a los coches a desviarse para evitarla. Videos publicados en redes sociales muestran escenas caóticas, con personas heridas y ensangrentadas pidiendo ayuda en la acera afuera de la heladería.

En el segundo ataque, un coche bomba estalló durante la hora punta de la mañana cerca de la Oficina Estatal de Pensiones, en la zona de Shawaka, causando 14 muertos, según la policía. Al menos otras 37 personas más resultaron heridas, agregó.

Todos los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato cumpliendo las normas de sus departamentos.

El grupo EI se atribuyó la autoría de ambas acciones en comunicados independientes, explicando que sus suicidas atacaron puntos con gran afluencia de ciudadanos chiíes. The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de las reivindicaciones, pero se publicaron en un cibersitio utilizado habitualmente por los radicales.

Los incidentes ocurrieron pocos días después del comienzo del mes santo del Ramadán, cuando los musulmanes ayunan durante las horas con luz de día. Cuando las familias rompen el ayuno a la puesta del sol, los restaurantes y cafeterías de Bagdad se llenan rápidamente.

Durante el Ramadán del año pasado, otra sección del vecindario de Karrada se vio sacudida por un gran atentado que mató a casi 300 personas, el ataque más letal en 13 años de guerra en la capital iraquí. El atentado fue reivindicado también por la milicia radical.

Los detalles de cómo los insurgentes lograron perpetrar los ataques del martes no estuvieron claros de inmediato. Tras el atentado del año pasado, las autoridades iraquíes reforzaron la seguridad en Karrada, especialmente en la zona del incidente.

En la ciudad norteña de Mosul, las tropas iraquíes están expulsando a los combatientes de EI de sus últimos bastiones. Los comandantes iraquíes afirman que la ofensiva, que recientemente cumplió ocho meses, marcará el final del califato de la milicia radical en el país, pero admiten la posibilidad de que el grupo incremente sus ataques insurgentes a raíz de las derrotas militares.