IFT denuncia a Tecnoradio ante PGR

Carlos Silva, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), presentará una denuncia penal contra Tecnoradio ante la Procuraduría General de la República (PGR).



A las 14:30 horas de este martes, Silva presentaría la denuncia contra Alí Bañuelos, presidente de Tecnoradio S.A. de C.V., "por la probable comisión de actos que pudieran constituir diversos tipos de delitos del orden federal", informó el regulador.



Tecnoradio participó como nuevo entrante en la licitación de radio sin informar que tenía relaciones con Radiorama.



La denuncia interpuesta por Silva va dirigida al representante legal de Tecnoradio, Alí Bañuelos Santana, por la probable comisión de falsedad de declaraciones.



"Prácticamente en términos de las bases había una manifestación bajo protesta y verdad que todos los participantes en relación que no deberían tener nexos con ningún otro concesionario o accionistas de ellos hasta el cuarto grado de parentesco, parece que le adjudican al señor ciertas relaciones de parentesco con algunos accionistas, eso tendría que ser investigado por la autoridad correspondiente", señaló Silva.



El asesor jurídico del IFT señaló que ya presentaron ante la PGR los documentos correspondientes que podrían demostrar que el representante de Tecnoradio no efectuó el pago de 288 millones de pesos que ofreció a cambio de la concesión de 37 señales de radio.



"La finalidad es que cualquier autoridad, cualquier funcionario público ante el conocimiento de hechos que puedan resultar en conductas delictuosas es ponerlo a disposición de la autoridad.



"Ya se presentó la información de que incluso para los concursos donde había tenido un fallo favorable no procedió al pago, esto ocurrió la semana pasada", declaró Silva luego de presentar la denuncia en las instalaciones de la PGR.