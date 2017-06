La culebra nacional

La escena es repugnante. Dos varones se besan profusamente y uno toca los genitales del otro. Podría argumentarse que esa es una opción sexual válida, que los prejuicios no valen. Pero los sujetos lo hacen contra su voluntad al ser extorsionados para obtener una concesión de un taxi.



Le dicen La Culebra y es el incitador de la acción: concesión contra beso. Los graba, los humilla, hasta que uno de ellos revienta. Ese es el modus operandi del individuo que, seguramente por alguna perversión, encuentra gozoso el espectáculo de la denigración humana. El costo de la concesión es de 35 mil pesos, cifra suficiente para aceptar el sometimiento.



Estamos en Oaxaca, en Salina Cruz para ser exactos. La prosperidad no es el sello de la región. Los individuos lo hacen por necesidad. Pero, ¿cuál será el peso de los recuerdos por la inmundicia provocada por el lidercillo de la CTM? Cómo besarán esos mexicanos a su familia sabiendo del oprobio al que fueron obligados, todo por obtener un trabajo. Y, ¿qué será de La Culebra? Muy probablemente caerá en el olvido.



Eso es hoy lo que pudre el ánimo de los mexicanos. De poco sirve que el FMI otorgue una inusual línea de crédito, o que las exportaciones hayan crecido en el primer trimestre, cuando en la vida cotidiana todo mexicano es víctima potencial de la humillación como resultado de una palabra: impunidad. La Culebra seguirá mordiendo y la autoridad será incapaz de doblegarla y hacer justicia a los humillados. Los actos de La Culebra sulfuran, pero la impunidad es la reina y seguramente el sujeto podrá seguir con su sistemática extorsión. Y mientras esto ocurre nos enteramos en páginas interiores de que no hay dineros suficientes para consolidar el nuevo sistema penal acusatorio, de hecho, hay recortes. La justicia de nuevo al final de la fila de las prioridades nacionales.



Pero entonces, ¿cuáles son esas prioridades nacionales, que van primero? Todos entendemos de los tiempos de vacas flacas, pero la inauguración de vialidades no lo es todo para una nación. El progreso sólo plasmado en carriles de autopistas, en promedios de velocidad es miope. No que ello sea despreciable, para nada, de allí depende la prosperidad de muchos mexicanos. El problema está en que La Culebra acecha, como muestra la encuesta de Ernest & Young que devela que 8 de cada 10 empresarios son llevados al soborno porque, de no aceptar, no hay negocio. La Culebra que se desliza por todas partes. Y qué les ocurre a los extorsionadores, pues resulta que nada, esa es la forma de vida de los mexicanos, como si cada uno de los emprendedores tuviera que llegar a su casa a besar a su mujer después de ser sometido a una humillación, llámese beso o mordida. Es el país que está gobernado por La Culebra, la tenebrosa Culebra.



El bicho está en todas partes, por eso Juan Manuel Portal, cabeza de la Auditoría Superior de la Federación levanta la voz en la muy seria trayectoria que lo ha caracterizado. Un dato retrata a La Culebra: la PGR sólo ha resuelto 4% de las denuncias presentadas por la ASF. O sea, la probabilidad de que un servidor público resulte ileso después de cometer una irregularidad o ilícito es tan alta que se convierte en incentivo para la ilegalidad. Usted juéguesela, lo más probable –por mucho- es que nada ocurra. Ese es nuestro país, nada de lo que debiera ocurrir como consecuencia de la aplicación de la ley sucede, en promedio un 97% de los ilícitos, incluso los más graves, no tienen consecuencia. Por eso Portal exigió que se designe de inmediato al Fiscal Anticorrupción, una de las últimas esperanzas de que esto pueda encontrar un remedio, de que lentamente las culebras que tienen apergollado al país, sean sometidas.



Pero ya montados en ese entusiasmo se topa uno con la realidad. “Pancho” Garfias nos lo hace saber en estas páginas. El Consejo de la Judicatura decidió en diciembre la adquisición de 70 camionetas blindadas para sus miembros. Ni siquiera están en la aplicación directa de la ley, son administradores de los recursos físicos y humanos, pero se sienten “amenazados”. ¿¿?? Por eso decidieron gastar de manera bastante extraña, por no decir, opaca, por no decir sospechosa, 165 millones de pesos en ¡camionetas!



Pero eso sí, para la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción encabezado muy dignamente por Jaqueline Peschard, para esa misión de carácter nacional, no hay presupuesto asignado. ¿Prioridades? A tres meses de creado el SNA, no hay ni oficinas, ni hay salarios, nada. Esa es la magna malformación nacional, primero van los puentes y túneles, primero las sospechosas Suburbans, que conseguir 100 millones de pesos para el Sistema Nacional Anticorrupción. Y después se preguntan por qué del enojo. La amenaza de la indignidad sulfura. Qué ingenuos o quizá son socios de La Culebra.