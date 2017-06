Perspectiva

Si leemos las bases para concursar la compra de nuevos focos para la ciudad, son páginas y páginas de rollo, especificaciones, normas nacionales y demás jerga técnica.

Al final, el asunto es cuánta luz (lúmenes) emite un foco (luminarias, les dicen ahora) y cuánta llega a la calle por superficie: luxes.



Como la tecnología va de rayo, los LED que se pondrán pueden hacer la misma chamba, más durable, bonita y barata que los viejos y amarillentos focos de vapor de sodio que hoy tenemos. Aunque la inversión es alta, con el ahorro pronto se paga. Además, la luminosidad se mantiene por más años, porque los LED se degradan menos y duran más tiempo.



Antes, la norma federal pedía 19 luxes en avenidas grandes. Ahora pide 17. No es mucha la diferencia, pero el ahorro es más que proporcional con la inversión. En plática con uno de los mayores proveedores del País, comentaba que si el municipio hace la inversión y la obra en directo, se podrían ahorrar 200 millones de pesos en la primera etapa para León.



Se supone que esa etapa puede costar hasta 600 millones si se compran luminarias obsoletas y se da la obra a “usted ya sabe a cuál empresa”. Luego añade: las lámparas se hacen obsoletas en dos años por el avance de la tecnología y el riesgo es que compren algunas que ya no se usan en Estados Unidos o el extranjero porque no cumplen con las normas más estrictas.



Según nos informan expertos, en Europa y en Estados Unidos la norma ya llega a 110 lúmenes por Watt, mientras en México, apenas a 70. Quiere decir que en los países desarrollados, los focos (luminarias) deben tener un rendimiento de 50% más de luz que en México.



Eso permite enviar al País focos obsoletos y con mayor consumo de energía. Sería bueno que el Ayuntamiento publicara cuánto vamos a invertir y en cuánto tiempo se pagará la inversión. Aunque no sepamos mucho de ingeniería eléctrica y de iluminación, sabemos que los LED son ahorradores y bonitos pero caros, aunque cada año bajan de precio.



Pronto, en todas las empresas, escuelas, calles y oficinas públicas se utilizarán diodos emisores de luz, o LED.



El invento le valió a tres científicos el premio Nobel de Física. A Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura se lo entregaron en 2014. Una contribución a la humanidad que valdrá billones de dólares en ahorro de energía y alivio al cambio climático.



Para las ciudades del mundo también representa una mejora en los niveles de seguridad pública. Donde hay luz suficiente, se cometen menos asaltos, menos crímenes y hay menos accidentes.



Por si interesa el tema, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publica en Internet un manual complejo y completo sobre la iluminación de calles, puentes, túneles y carreteras. (Manual_de_Iluminaciónn_Vial_2015.pdf) Pero al 99% de la población nos interesa solo saber que las calles estén bien iluminadas al menor precio posible.