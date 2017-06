Conoce los gadgets de Apple que quedarán obsoletos a partir de junio

Recientemente la compañía Apple indicó que a partir del próximo 30 de junio declarará obsoletos una serie de productos entre los que se encuentran las MacBook y los iPhone.



De acuerdo con los portales "apple insider" y "9to5mac", aunque Apple no suele avisar a sus usuarios si un producto dejará de contar con soporte, los de Cupertino presentaron una circular dentro de su propio portal, en dónde indican que algunas MacBook Air, MacBook Pro, AirPort Express y modelos de iPhone serán obsoletos, lo que significa que ya no recibirán asistencia técnica ni tampoco serán reparados en las Apple Store.



¿Qué gadgets de Apple estarán obsoletos en junio?



Apple clasifica sus laptops y tabletas por el tamaño de pantalla y su fecha de lanzamiento, por lo que con esta lógica, las MacBook obsoletas desde el 30 de junio serán:



MacBook Air: 11 pulgadas mid 2011



MacBook Air: 13 pulgadas mid 2011



MacBook Pro: 17 pulgadas mid 2009



MacBook Pro 13 pulgadas late 2011



MacBook Pro 15 pulgadas late 2011



MacBook Pro 17 pulgadas late 2011



De igual forma, Apple declaró obsoleta la tercera generación del iPhone, (iPhone 3GS) equipo que salió al mercado en 2009, tanto en su versión de 16GB como la de 32 GB. Es así que los iPhones que quedarán fuera de circulación son:



iPhone 3G



iPhone 3G (China)



iPhone 3GS



iPhone 3GS (China)



iPhone 4



iPhone 4 CDMA



Curiosamente, algunos de sus productos que podrían considerarse como obsoletos, Apple decidió clasificarlos como "vintage" tanto en Turquía como en California, por lo que posiblemente les seguirá brindando soporte aunque limitado durante dos años más.

¿Y si mi iPhone aparece en la lista?





La misma compañía de Cupertino responde la incógnita al mencionar que los propietarios de productos iPhone, iPad, iPod o Mac descontinuados pueden “obtener servicio técnico y piezas de Apple o de los proveedores de servicios de Apple durante cinco años a partir de que el producto deja de fabricarse”.



Es así que para los de Cupertino, los productos descontinuados son aquellos que no se fabrican desde hace más de cinco años y menos de siete, y por lo tanto dejarán de recibir soporte, lo que significa que ya no recibirán actualizaciones de iOS, y aunque pueden ser completamente funcionales, si sufren alguna falla, de pantalla, botones, batería etc, estos ya no serán reparados en los centros de servicio autorizados por Apple.



Sin embargo, Apple suspendió el soporte técnico de hardware para productos descontinuados, a excepción de:



-Los productos Mac adquiridos en Turquía. Los propietarios de productos Mac descontinuados pueden obtener servicio técnico y piezas de los proveedores de servicios de Apple de Turquía.



-Los productos adquiridos en el estado de California (EU). Los propietarios de productos Mac descontinuados pueden obtener servicio técnico y piezas de los proveedores de servicios de Apple del estado de California, Estados Unidos.



-Los propietarios de productos iPod descontinuados del estado de California pueden recurrir al servicio de soporte técnico de las Apple Store o comunicarse con AppleCare al número 1-800-APL-CARE



-Los propietarios de productos iPhone descontinuados del estado de California pueden recurrir al servicio técnico de las Apple Store o comunicarse con AppleCare al número 1-800-APL-CARE.