Destaca Estado en oralidad: Carbonell

El Poder Judicial de Guanajuato es considerado entre los más vanguardistas en implementación de juicios orales en México, indicó el abogado, investigador y escritor Miguel Carbonell.

El Director general del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C., estuvo ayer en Celaya invitado por la Universidad Latina de México, para impartir la conferencia: “La interpretación y la argumentación desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Guanajuato, en todos los índices de implementación de juicios orales está a la vanguardia, es de los estados que más ha invertido en capacitación; el Poder Judicial del Estado de Guanajuato sale entre primero y segundo lugar en todas las mediciones”.

Aclaró que estas calificaciones son sólo de los esfuerzos del Poder Judicial, más no de las otras dependencias involucradas, como Seguridad Pública o los mismos abogados litigantes, de quienes todavía no se tiene una medición precisa.

Dijo que hay varias razones por las que Guanajuato tiene tal nivel, y una de ellas es el desarrollo económico que se ha dado.

“En la Ciudad de México tenemos problemas horribles (en cuanto a juicios orales) pero Guanajuato tiene ventajas comparativas, por ejemplo, es un estado donde ha habido mucho desarrollo económico, no quiere decir que no haya pobreza, pero hay muchas fuentes de empleo.

“Es un estado donde los índices de delincuencia son relativamente bajos, no es como en Guerrero que están matando gente, no es Sinaloa, entonces hay una serie de características que hacen que Guanajuato sea un estado donde se puede exitosamente implementar los juicios orales”.

Agregó que incluso en Guanajuato se inició con la preparación para los juicios orales desde hace más de una década, lo que habla de la visión que se tiene en el estado sobre esta nueva impartición de justicia.

En la conferencia que ofreció en la Universidad Latina de México expuso un decálogo sobre lo que deben considerar los abogados litigantes para argumentar en los juicios, de forma apegada a la Constitución, lo que le valió el reconocimiento de los asistentes.

Escuelas y abogados deben actualizarse

Los programas educativos de las universidades y los conocimientos de quienes ya ejercen Derecho, se han vuelto obsoletos, consideró el abogado Miguel Carbonell. Por ello recomendó reconocer el problema y actualizarse cuanto antes.

“El ordenamiento jurídico mexicano ha cambiado de manera importante y profunda en los últimos años, y tiene que haber una actualización indispensable; tiene que ver con lo que hacen las universidades, pero también con los que ya están en el ejercicio profesional.

“Quien haya estudiado el proceso penal o el amparo hace unos años, si no se actualizó ahorita no sabe nada, pero ya tenemos nuevas leyes en eso y creo que los abogados en general no están actualizados, y no están al día en los retos y desafíos que impone el ejercicio de la profesión nos tenemos que dar cuenta de que una parte de nuestro conocimiento se ha vuelto obsoleto”, indicó.

Dijo que en cuanto a las universidades, no se ha igualado el ritmo de cambio del ordenamiento jurídico, con la enseñanza, por lo que no se han generado los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que se requieren en la práctica del Derecho.

Agregó que las universidades tienen la gran responsabilidad de dar educación de calidad y de preparar a los estudiantes para el ejercicio profesional de su carrera, pero también para ser mejores personas.