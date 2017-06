Detienen a ladrón en Mercado Hidalgo

Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo detuvieron a un ladrón, quien le arrebató el celular a una mujer cuando se encontraba en los pasillos del inmueble; lo grabaron, tomaron fotografías y lo subieron a Facebook.

Aunque los comerciantes y visitantes querían golpear al ladrón como “escarmiento”, personal de la Policía Municipal impidió que esto sucediera.

Los vendedores, quienes solicitaron no mencionar su nombre por seguridad, manifestaron que el lunes pasado el hombre andaba con una mujer.

En un tiempo determinado robaron el celular de la víctima y la cómplice del detenido se dio a la fuga con el equipo.

La afectada pidió ayuda aunque algunos comerciantes ya se habían dado cuenta de los hechos ayudaron a la mujer.

Los comerciantes organizados rodearon al presunto ladrón en el área de carga y descarga del mercado.

El hombre espantado y con miedo se resguardó en un cuarto cerca de los baños mientras que era custodiado por los policías.

En uno de los videos que fue compartido en las redes sociales con una duración de 4 minutos y 48 segundos se aprecian cerca de 150 personas, entre mujeres, niños y hombres quienes gritan a los policías que dejen salir al ladrón para “lincharlo”.

Con gritos como: “el mercado unido jamás será vencido, “sáquenlo, fuera” y “suéltenlo, aquí le vamos a enseñar a no robar”, los comerciantes exigían a los oficiales que lo sacaran.

En el minuto con 32 segundos, 7 policías resguardaron al ladrón para sacarlo del mercado, evitar que lo golpearan y trasladarlo en una patrulla al área de barandilla para responder por sus actos.

Según los ciudadanos y comerciantes la mujer que era cómplice del ladrón no fue detenida y se fugó con el celular de la afectada.

Y envían mensaje a ladrones

El mensaje que enviaron comerciantes del mercado Miguel Hidalgo a los ladrones es que no se van a dejar y en caso de detenerlos los van a golpear, tomar fotografías, video y los exhibirán en las redes sociales.

Los vendedores comentaron que no es la primera vez que detienen a un ladrón y ante los problemas de inseguridad que viven a diario se han organizado y tratan de mantenerse comunicados en caso de cualquier persona sospechosa o robo.

“Tenemos que cuidar nuestro trabajo y a los clientes. No tenemos una vigilancia constante de la Policía. Entre nosotros nos cuidamos y no dejamos que nos roben. Al que agarraron el lunes sólo porque no dejaron que lo golpearan, sino, quién sabe cómo le hubiera ido”, dijo Rosa María ‘N’, quien solicitó cambiar su nombre por seguridad.

A decir de los inconformes, elementos de la Policía en bicicleta son quienes dan rondines en las inmediaciones del mercado, pero los ladrones aprovechan que la afluencia de gente aumenta en los pasillos y no hay vigilancia.

“No tenemos un plan de seguridad porque el acercamiento con la Policía no es constante. Uno de los temas que más preocupan en el mercado es la inseguridad. A las autoridades les importan más otras cosas y uno tiene que ingeniárselas. Si agarramos a los rateros no les quedarán ganas de regresar”, agregó un comerciante.

Con la detención del ladrón los vendedores pensaron que la seguridad aumentaría en el mercado, pero hasta el momento hace falta más vigilancia.