La mujer más 'maravillosa' de todas llega a los cines

Diana, Princesa guerrera de las Amazonas, hija del Rey de los Dioses, Zeus, se ve tentada a salir de su paradisiaca y oculta isla con tal de ayudar a mantener la paz del planeta, amenazada por la Primera Guerra Mundial.



Lejos de su tierra, Diana pone en práctica todas sus habilidades y años de entrenamiento como combatiente para convertirse así en “Mujer Maravilla”.



Luego de 76 años de su debut en el cómic de DC, esta heroína resurge ahora en el mundo cinematográfico, encarnada por Gal Gadot y se estrena a la media noche.



Para la actriz, era inevitable rememorar el trabajo que antes hizo Linda Carter en la serie de televisión de los años 70.



“Lynda es increíble; la primera vez que la vi entendí por qué la Mujer Maravilla es quien es.



“Para mí lo es todo porque puede ser la guerrera más poderosa del mundo, pero al mismo tiempo es vulnerable, confundida, confiable, divertida, amorosa, cálida, tierna y amo mucho eso de ella”, afirmó en entrevista durante la premier en México.



Gadot no creció con la “Mujer Maravilla”, pero siempre buscaba personajes poderosos para interpretarlos.



“Generalmente las mujeres son las damiselas en peligro, o las mujeres con el corazón roto o las compañeras, pero en la vida real no es así.



“En la vida real nosotras damos vida, tenemos bebés, tenemos carreras, somos muchas cosas más”, dijo la actriz de 32 años, quien está casada y tiene dos hijas.



“La ‘Mujer Maravilla’ simboliza la magnificencia de una mujer y lo increíbles que somos. Creo que es una película no sólo para las mujeres, también para l los hombres.



“Es importante que los niños tengan una figura femenina fuerte que puedan admirar”, añadió.



Saltos, golpes, el manejo del lazo mágico de la verdad, así como la interacción con su escudo y otros poderes son lo que Diana de Themyscira descubre después de que un avión choca en su isla.



“Hicimos mucho ejercicio en el gym, aprendí estilos de pelea, usar la espada, nos estuvimos preparando para esta película por mucho tiempo.



“Filmamos en Londres durante el invierno y era realmente frío, pero, a pesar de esas dificultades y el ejercicio que teníamos qué hacer, el elenco provoca que te arriesgues y te entregues al proyecto”, subrayó la actriz, quien debutó con este papel en “Batman vs Superman: El Origen de la Justicia”.

Equipo internacional

Patty Jenkins es la primera directora que lidera una película de superhéroes.



La cineasta trabajó con un elenco internacional, entre ellos la danesa Connie Nielsen, la estadounidense Robin Wright, la española Elena Anaya o el italiano Danny Huston.



“Siempre amé crear superhéroes; desde pequeña crecí amando a Superman, tuve la idea de tocar los corazones de niños y adultos con la misma manera en la que yo quedé encantada con el personaje, es mi superheroína favorita”, dijo.



Cuando Diana sale al mundo real, tiene en Steve Trevor (Chris Pine) a un aliado... y quizá algo más.



“Steve es un espía británico y uno de los personajes que es rescatado por esta mujer guapa de las Amazonas. No es sólo una película de acción fantástica, contiene increíbles escenas con una historia bien hecha, llena de amor”, sostuvo Pine.



Para Robin Wright, quien creció viendo la serie de la Mujer Maravilla, entrenar y filmar con las amazonas fue lo mejor.



“Creo que era un poco abrumador para los hombres porque era muy inusual. Creo que había como 120 amazonas”, dijo la actriz, quien interpreta a la guerrera Antiope, tía y maestra de Diana.