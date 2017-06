Burdisso volverá con más 'garra' que nunca

Pese a que le quedan seis meses para volver a estar en una cancha de fútbol, su hábitat natural, Guillermo Burdisso se muestra fuerte. En un alto en los dos turnos que tiene a diario para recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, accedió a ser entrevistado por Súper Deportivo.

¿Cómo estás anímicamente después de la lesión?

Es la más complicada que tuve. Me trato de apoyar en colegas y compañeros que la sufrieron, estar fuerte y pensar en volver a las canchas. La meta es arrancar bien la pretemporada en diciembre, creo que van a dar los tiempos. Lo importante es tener el apoyo del club como lo tengo.

¿Dónde harás la recuperación?

León me autorizó a que la haga en Argentina, con el equipo de (Jorge, el prestigioso médico de Boca) Batista y sus kinesiólogos durante dos meses para luego regresar a México. Ahora estoy focalizado en ganar masa muscular y tener movilidad en la rodilla, que es lo más importante.

¿Qué balance haces del último torneo del equipo?

En lo personal fue muy positivo porque hasta el último partido jugué siempre los 90 minutos. En lo grupal, arrancamos muy mal y no nos terminó alcanzando para clasificar pese al buen final. Creo que se consolidó una base para el equipo, hicimos cosas buenas.

¿El gran aspecto a mejorar es la regularidad que no se tuvo en los últimos dos torneos?

Sin dudas. Nos ayudaría que los refuerzos lleguen a tiempo porque es importante. Igualmente, creo que tenemos una de los mejores equipos de México en cuanto a la base, por eso creo que no podemos arrancar con muchas derrotas.

¿Es clave que Diego Novaretti se quede ante tu ausencia por lesión?

Si bien no estoy al tanto de la decisión que haya tomado el club, yo me siento muy cómodo jugando con Diego. Es un gran jugador, siempre lo he dicho. Ojalá se quede porque sería lo mejor para el club.

¿Cómo toman ustedes que Boselli, que siempre suele tener ofertas, decida quedarse?

Es muy bueno. Mauro te asegura ocho goles por torneo siempre. Esas cosas de no querer irse, pese a que lo han buscado el América y los clubes de Monterrey en su momento, ese sentido de pertenencia que tiene, se lo transmite a los demás y es muy bueno, porque nos sentimos importantes también.