Desaparece cuerpo de leyenda futbolística

Los restos de "Mané Garrincha", un jugador legendario de la selección brasileña, desaparecieron del cementerio municipal de Raíz de Serra, en el municipio de Magé.

"Por lo que hemos investigado, no tenemos seguridad de que esté enterrado. Sabemos que su cuerpo fue exhumado y llevado par un nicho pero no hay ningún documento que lo compruebe", asegura Priscilia Libério, administradora del campo santo en un reportaje publicado en O Globo.

"Mi padre no merecía eso", señaló Rosangela Santos, una de las hijas del futbolista.

Manuel Francisco dos Santos fue dos veces campeón del mundo con Brasil, en Suecia 1958 y Chile en 1962. Murió en 1983 a los 49 años de edad.