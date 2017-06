¿Se va Gignac de Tigres?

Aunque amenazó con irse de México, André-Pierre Gignac se quedará en los Tigres, aseguró Miguel Ángel Garza.

Si bien el delegado deportivo aceptó que no está bien que el francés no acudiera a recibir su medalla de subcampeón, el directivo pidió a sus aficionados que estén tranquilos, pues su goleador está feliz en la Ciudad y en el País.

"Yo creo que hay que tomar todas las expresiones de él de que está muy contento aquí, de lo que quiere a México, de lo que quiere a los Tigres, lo que quiere al Estado de Nuevo León y que no sólo lo ha expresado en México, sino que ha llevado eso a los mercados internacionales en expresiones y entrevistas. Yo me quedaría más con eso que con la desilusión de me tengo que ir y agarrar eso para hacerlo grande", expresó ésta mañana.

"Pero nosotros estamos tranquilos en ese aspecto y creemos que la expresión de él siempre ha sido que quiere a México, lo lleva dentro y que se siente orgulloso de tener su hijo mexicano", aseguró.

¿No hay temor en ustedes que se vaya ir?

"No, puede estar tranquila la afición de Tigres que tenemos a Gignac", remarcó.

Al ser cuestionado si hay ofertas, el directivo dejó claro que no hay nada formal de ningún equipo por el francés.

"No, lo que ha habido no ha sido oficialmente por escrito y si hubiera habría que analizarla". Nos da tranquilidad que él está de vacaciones, quiere decir que no anda buscando otros equipos", dijo.