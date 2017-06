'A la caza' de artistas

Desde muy pequeño, Iván descubrió que la fotografía sería una de sus pasiones.

“Recuerdo que mi papá siempre llevaba su cámara análoga a los eventos escolares, era una Pentax que aún conserva dentro de sus cosas. Siempre me llamó la atención el saber cómo tomar una fotografía. Fue hasta el año 2011 que tuve mi primer cámara réflex, justo cuando entré a la universidad y desde entonces no me despego de ella”, platicó en entrevista con am.

Su primera experiencia fue en Guadalajara, casi por casualidad y como hilo del destino.

“Gracias a mi afán de querer tomarle foto a todo como ya te lo mencioné, uno de mis primos en ese tiempo tocaba en una banda de Metalcore que se llamaba Emergency Broadcast, ellos le iban a abrir a Arcadia Libre de Guadalajara y llegué al evento con mi cámara y honestamente al principio me daba un poco de pena estar tomando fotos porque los demás se me quedaban viendo.

“Ya estando ahí me dije a mi mismo: 'Ya estoy aquí pues vamos a ver qué sucede'; terminando el show fue cuando el organizador del evento (Paco Durán) se me acercó y me dijo: 'Oye, ¡gracias por venir a tomar fotos del evento!, a ver si me las puedes pasar', nos agregamos a Facebook y de ahí me siguió invitando a sus eventos, prácticamente W&D Agency que es el nombre de su promotora me dio la bienvenida a ser fotógrafo de conciertos, después estuve colaborando para un medio digital y ellos eran el conecte para conseguir la acreditación y poder seguir en esto y actualmente soy fotógrafo independiente o freelance”, recordó.

Así como fotógrafos como Toni François, Dan Silva, Carlos Andrés, Adam Elmakias y Ashley Osborn, pelearon por hacerse de un nombre, estos fanáticos del lente, pelean por desarrollar su pasión.

“Lo más difícil para mí es conseguir acreditarme, me ha pasado muchas veces que los organizadores le dan más valor a los 'Me Gusta' en una fan page que a mi trabajo como fotógrafo; en una ocasión me pedían que mi página tuviera mínimo 20 mil likes.

“He llegado a pensar en dejar la fotografía de conciertos pero me acuerdo de lo bien que la paso haciendo esto que me encanta y se me pasa, además de que sería como decepcionar o defraudar a todas esas personas que han estado apoyándome”, comentó.

Entre sus experiencias se encuentran el haber participado en el Knot Fest, donde tuvo oportunidad de tirar tomas a bandas como The Offspring, Deftones, Slipknot, entre otros.

“Lo mejor que me ha pasado hasta el momento como fotógrafo es haber estado en el Knotfest México 2016 acompañado a Nothing More una banda de San Antonio, Texas que me dio la oportunidad de documentar todo su live set dentro del festival”.

Del porqué captar a los famosos en el escenario, Iván respondió que se debe a su gusto por la música.

“Para mí la música no sólo se escucha, también se puede ver y eso es lo mágico de los conciertos, ver y sentir esa atmósfera que se genera entre los músicos haciendo sentir a los espectadores con sus canciones y me gusta estar ahí para captar ese tipo de momentos y transmitirlo a mis amigos y seguidores de mi Instagram o Facebook”.

“Sin duda una de mis metas como fotógrafo de conciertos, es estar dentro de los festivales de música más importantes que se celebran en México y en otros países como el Corona Capital, Live Out, Pal Norte, Rosy Fest, Coachela, Rock AM Ring, Vans Warped Tour, Hellfest, Reading and Leeds, Soundwave, Austin City Limits, Glastonbury, entre muchos otros”, añadió el recién egresado de la carrera de Comunicación.

Entre los músicos que han publicado sus fotografías se encuentran: Pablo Homan de Kudai, Marc Okubo de Veil of Maya, Lalobilly de los Rebel Cats, Jay Silva, Robots Don’t Have Sisters, Here Comes The Kraken, Nothing More, All Misery, Dizzo, Monoceronte, Entertain The Beast, La Sound y Reyno.

Otro de los talentos que se pasean entre los eventos tiene nombre y apellido: Mónica Solís.

Para ella, dedicarse a la fotografía fue un llamado del destino, que inició en la casa de su abuelita.

“Cuando la vi, quedé maravillada, fue casi amor a primera vista. Tiempo después, mi abuelita en complicidad con mi madre me sorprendió regalándome una cámara de segunda mano. Desde aquel momento toda mi familia ha sido víctima de mi pasión, en especial mi hermano Israel”.

El momento clave para dedicarse a la fotografía de conciertos arrancó con su mejor amiga Martha Salinas.

“Ella es cantautora y me mostró el fascinante mundo de la música, además de la maravilla que es registrar todo el proceso de un artista”.

Amante de las técnicas de antaño, 'Mon' (como la conocen sus amigos) es una eterna cazadora de la luz natural.

“En mi cabeza siempre estoy buscando fotos y la belleza en todo lo que veo y es gratificante encontrarla siempre, conectar con el modelo es la única forma que entiendo para tomar una fotografía. Admiro muchísimo el trabajo de la fotógrafa Toni Francois”.

El trabajo de esta diseñadora leonesa ha sido publicado por artistas como Ana Victoria, María del Sol, Susana Zavaleta, Sasha Sokol, Raúl Ornelas , Sebastian Martingaste , Ximena Sariñana , Playa Limbo, Alfonso Andre, NTVG , Napoleon , Paty Cantu, La Gusana Ciega, Azul Violeta , Fernando Delgadillo, Raul Albarran, Alejandro Marcovich, Edgar Oceransky, entre otros.

“Me gusta tomar fotografías en concierto porque no hay poses, estás conectada con el momento o te quedas sin foto. Vivir la adrenalina de un show ¡es fascinante!, puedes encontrar mil imágenes en un minuto llenas de fuerza y energía”.

Sobre el cambio en la fotografía, Solís opinó que mantiene las formas antiguas de descubrir las imágenes.

“Sin duda sigo las novedades, pero tengo mi ampliadora lista para entrar a ese espacio fascinante que es el cuarto obscuro, el olor de los químicos y la luz roja. Lo que yo quiero es que mi fotografía registre momentos únicos detener el tiempo en esa sonrisa, en ese abrazo y esa emoción que la vida regala a cada paso en la intimidad de un estudio o la inmensidad de un concierto”, finalizó.