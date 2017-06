Apuesta por la verdad

Matías Novoa tuvo dos semanas para preparar su personaje en “Nada Personal”.

El reto no sólo fue eso, sino el mostrar la realidad que se vive en México.

En entrevista telefónica con am, el histrión que encarna a Santiago Leal, un c omandante de la policía un historial violento, pero con un pasado incorruptible, habló sobre el tratamiento del personaje en la nueva telenovela de Tv Azteca.

“ No tuve mucho tiempo para prepararlo. Sí estuve un poquito estresado porque me gusta preparar todo, y en ese poco tiempo preparé la psicología del personaje; busqué a mi maestro de teatro para que me ayudara y ver qué podía hacer con él. Me ayudaron mis proyectos pasados, el entrenamiento que tuve en manejo de armas, de cómo se comportan cómo se expresan los policías y ya tenía una noción”, platicó.

A una semana de la telenovela, Matías consideró que ha generado el impacto deseado.

“ ¡ Súper contento!...estos días (el raiting) ha ido en aumento, y eso quiere decir que se ha corrido la voz y que estamos haciendo un buen trabajo y eso se agradece porque es lo que uno espera como actor.

“ Hay muchos factores que dependen del éxito de una novela, pero uno siempre debe confiar en su trabajo; hay cosas que están fuera de tus manos, pero me enfoco en dar una un granito de arena y hacer mejor lo que uno sabe, que es actuar”.

En cuanto al cambio que atraviesa la televisión, Novoa se dijo a favor de temas que abonen a un cambio.

“ Para mí es buenísimo que se atrevan a contar estas historias, donde no sólo contamos una realidad y que no hay que hacernos de la vista gorda. Como actores es expresarnos a través de nuestro trabajo. Contar la verdad, ser transparentes y generar consciencia es nuestra forma de poner un granito de arena”.

Sobre proyectos a futuro, el actor respondió que se encuentra ocupado en “Nada Personal”.

La telenovela cuenta la historia de Mariana Aragón (Margarita Muñoz), quien de manera involuntaria se convierte en la única testigo de la ejecución de unos periodistas. La joven estudiante de cocina empieza a ser el objetivo principal de una corporación criminal que tiene nexos con el tráfico de drogas, la trata de personas y con el poder político en México y en Estados Unidos. Esta corporación transforma la realidad y logra presentar a Mariana como la culpable de lo sucedido. Mariana trunca su vida y su realidad tras el hecho, y sólo dos personas creen en su inocencia y comienzan a luchar por demostrarla.