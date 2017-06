Guanajuato es líder en 'niños trabajadores'

Guanajuato ocupa el segundo lugar en niños de sexto de primaria que trabajan y reciben un sueldo, factor que influye en los resultados educativos, advirtió el director del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación en Guanajuato (INEE), Juan Carlos Camacho Gómez.

Aunque el estudio del instituto no especifica el número de alumnos que hay en Guanajuato en este nivel educativo, se detalla que de acuerdo con encuestas realizada a estudiantes de la entidad, el 19.9% manifestaron trabajara y recibir un sueldo, el 10.6% trabaja y recibe un pago en especie, 14.5% trabajan sin sueldo y el 51.9% no trabajar. Sólo por encima de Guanajuato está Zacatecas.

Integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura se reunió con el funcionario, quien expuso el informe 2017 sobre la educación obligatoria en México, elaborado por este mismo organismo.

“El que haya una alta cantidad de niños que trabajan es una situación preocupante y que desde le punto de vista educativo, particularmente para nosotros lo importante es que afecta sus resultados educativos y que afecta toda su trayectoria educativa”, puntualizó el funcionario.

Camacho Gómez dijo que en la evaluación de los resultados educativos han podido detectar factores que afectan los resultados educativos de los alumnos como la pobreza y la migración, y otros como la falta de condiciones optimas para que puedan realizar su trabajos y tareas en casa o que tengan un mismo profesor durante el ciclo escolar completo.

“Lo que si es evidente es que hay una fuerte proporción de estudiantes de todos los niveles que no logran esos resultados y algo hay que hacer, hay cuestiones que las explica el contexto, pero también hay factores de la escuela que se pueden mover desde el sistema educativo, es decir no todo es pobreza, no todo es ruralidad, también hay factores que tiene que ver con el número de alumnos por escuela, infraestructura, etc”, indicó.

El funcionario también señaló que de acuerdo con resultados de la evaluación PLANEA, el estado presenta un 54% de alumnos de primaria con nivel insuficiente en el rubro de lenguaje y comunicación, y un 61.8% de insuficiencia en el rubro de matemáticas.

Además señaló que en alumnos de secundaria se presenta una insuficiencia del 29.4% en lenguaje y comunicación, y un 62.5% en matemáticas.

Como conclusiones del informe, el director del INEE señaló que que existen políticas públicas que atienden aspectos que antes se desestimaban, sin embargo, el cumplimiento del derecho a una educación obligatoria de calidad sigue siendo una meta por alcanzar.