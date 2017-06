Pide Gobierno lámparas obsoletas

Empresarios guanajuatenses aseguran que tienen la tecnología que necesita el Gobierno Municipal de León para el proyecto de cambio de luminarias.



Aunque la empresa Leuken México sólo compró las bases de licitación y no pudo concursar por ser proveedor y no instalador, su director, Febrero del Moral, señaló que el Municipio busca productos obsoletos en lugar de tecnología de vanguardia.



“Va a ser la primera licitación de este tipo, de esta cantidad, pero creemos que está un poco confusa, el diseño está mal, no la idea, sino el diseño de la misma licitación con aspectos”, opinó Del Moral.



Su empresa compró las bases de licitación para concursar en la primera etapa para sustituir el alumbrado público de vapor de sodio por luminarias LED. Sin embargo, al ser una empresa proveedora y no instaladora, no pudo continuar en el proceso.



En una comparación entre su producto y lo que pide el Municipio, Del Moral señaló, por ejemplo, que uno de los requisitos es que sean luminarias de 160 watts, que puedan dar una luminosidad de 19 luxes.



Y Leuken ofrece luminarias de 120 watts, que ofrecen 20 luxes, o sea, ilumina con mayor potencia.



“Son factores de importancia, porque no estamos de acuerdo con que, existiendo este tipo de tecnologías, estén pidiendo sólo un ahorro del 30%, cuando se pueden ahorrar, sin exagerar, un 60%, con menos inversión, y qué mejor que las tenemos en casa, con capital guanajuatense y capital coreano, la última tecnología en LED está en casa”, resaltó el director.



De acuerdo con un estudio realizado el año pasado por la propia empresa, el consumo de energía anual de León cuesta alrededor de 197 millones 22 mil pesos, y de usarse el producto y tecnología de Leuken, bajaría un 74%, es decir, llegaría a los 51 millones 874 mil pesos.

Critica otros requisitos

El empresario señaló que en los requisitos se habla de la existencia en las luminarias de balasto (circuito para pasar la corriente), que provoca mayor consumo y desgaste de las luminarias.



“Por eso tienen un consumo extra, tiene un desgaste, así sea un balasto mejor, tiene un desgaste. ¿Qué es eso? Si la lámpara es de 80 watts vas a gastar 90, eso es un factor que dentro de las anotaciones de los consumos no lo reflejan, pero se debe porque es un consumo real. Nosotros eliminamos ese balasto”, añadió.



Una exigencia del Municipio es que las luminarias cuenten con siete pines (conectores) para añadir otras tecnologías como cámaras de seguridad, sin embargo, de acuerdo con el director de Leuken, son obsoletos.



“Quieren hacer una smart city (ciudad inteligente), están pidiendo siete pines, para qué meter cámaras, pero no saben cómo lo van a hacer. Cuando pedí en Corea que me hicieran algo con pines, me lo hicieron, pero en calidad de broma, porque ya es obsoleto”, explicó Del Moral.



Las cinco etapas del proyecto corresponden a poco más de 50 mil luminarias instaladas en 60 bulevares, con una inversión total de 540 millones de pesos.