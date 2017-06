Priorizan educación que salud

El Gobierno Municipal no ha logrado conseguir las siete hectáreas que solicitan las autoridades del ISSSTE para la construcción del nuevo Hospital Regional.



Esto porque requiere inversiones “muy considerables” en infraestructura y no son las únicas, aseguró el alcalde Héctor López Santillana.



“Desafortunadamente no hemos logrado conjuntar estas siete hectáreas, pero no son las únicas hectáreas que buscamos, también (se requieren) para preparatorias e instituciones”, dijo el primer Edil.



“El recurso que hemos tenido lo he priorizado a la educación antes que a salud... espero tener las dos inversiones para León, si no estaré dando prioridad a lo educativo”, aclaró López Santillana.



El Alcalde aseguró haber analizado cuatro opciones para el hospital del ISSSTE, pero “las que tenían infraestructura no contaban con el tamaño para poder alojar una unidad hospitalaria y viceversa; y encontramos propiedades pequeñas que podíamos adquirir pero estaban fuera de las posibilidades presupuestales”.



Pese a esto, dijo que buscará más posibilidades con los nuevos desarrollos, sin embargo las opciones se ven limitadas en cuanto a los tiempos que tiene el ISSSTE para ejercer el recurso.



Mencionó que el Municipio solicitó apoyo al Gobierno Estatal para la comprar la tierra que el ISSSTE pide.



“No solamente es el tema de la tierra.. eso es lo que menos preocupa, tiene que ver con infraestructura, vialidades, movilidad, agua, planta de tratamiento... el terreno es lo más sencillo, es todo lo que conlleva y supera las capacidades de corto plazo”, expuso el Alcalde.



En su momento, Candido Pérez Verduzco, delegado del ISSSTE en Guanajuato, dijo que aparte de buscar terreno en León hay opciones de que el hospital pueda construirse en Celaya o Irapuato.



Critican priístas



‘falta de trabajo’

Priístas acusaron que por falta de trabajo del presidente municipal Héctor López Santillana se pierde una obra como el hospital del Issste.



“Ahora también por no ponerse a trabajar teniendo todo en bandeja de plata para tener un hospital y se pierda por no ponerse a trabajar, hay una grave responsabilidad de él”, señaló el líder municipal del tricolor, Denny Mendez.



El regidor Salvador Ramírez Argote señaló que si se había solicitado un terreno esto tuvo que ser informado al pleno del Ayuntamiento y no sucedió, como muchas otras cosas de las que no se enteran.