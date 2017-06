***LEONÉS A SCT



El nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato será el joven abogado leonés Roberto Vallejo Rábago, exdiputado local y actual dirigente del sector popular del PRI.



* VALLEJO, EL POLÍTICO



Calladito se lo tenía pero mañana toma protesta en sustitución del hidalguense Leoncio Pineda Godos, que hace un mes que se despidió. Es un perfil político sin experiencia técnica en los temas de obra pública.



* LOS PENDIENTES



El leonés tendrá la chamba inmediata de concluir el distribuidor vial Benito Juárez prometido para estar en un mes y rescatar el presupuesto para el puente Morelos-Téllez Cruces, de cuya obra no se sabe nada.

***MESA DE SEGURIDAD



Y FIDEICOMISO



Mañana está convocada la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. El tema principal es la confirmación de las aportaciones de 12.5 millones de pesos del Estado y 12.5 millones del Municipio para arrancar, por fin, con el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana del que hablamos desde el año pasado.



*FIN A TELENOVELA



La telenovela ya la conoce. El gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Santillana comprometieron 50 millones de pesos cada nivel de Gobierno para echar a andar este fideicomiso en León y apoyar tareas de fortalecimiento a la seguridad local. Luego vino el anuncio de la brigada militar en Irapuato y el recurso se puso en duda. Al final el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, “planchó” el acuerdo.



*PROYECTOS, ¡YA!



Ahora la responsabilidad está en la cancha de “La Mesa” que preside la maestra Rocío Naveja Oliva para presentar los proyectos con santo y seña en los que es prioritario que se comience a invertir pero ¡ya! Eso se espera mañana, que haya certeza no sólo de recursos sino del arranque de acciones concretas.



*MÉXICO SOS, EMPUJÓN



Y para dar un empujón al trabajo de “La Mesa”, organismo que agrupa a ciudadanos y autoridades de los tres niveles y poderes del Estado que ya cumplió un año en marzo pasado, estará presente Orlando Camacho Nacenta, director general de la organización civil “México SOS”, la que encabeza el empresario Alejandro Martí y coordina la Red Nacional de Mesas de Seguridad que funcionan en varias ciudades.

***SHEFFILED Y EL 2018



El diputado federal Ricardo Sheffield Padilla está decidido: peleará por regresar a la silla de Palacio Municipal. Ayer acompañó al alcalde Héctor López Santillana y al gobernador Miguel Márquez Márquez al arranque del parque industrial Colinas de León II, en Santa Rosa Plan de Ayala, y no ocultó ante los medios su aspiración.



*ENFRENTAR A HÉCTOR



Sheffield Padilla se dice listo para competir en lo interno con el actual Alcalde: “Se quiera reeligir o no va a tener un escenario de competencia, se lo garantizo. Habrá más de uno, y entre ellos sin lugar a dudas estará un servidor”. Y esta vez, a diferencia de la anterior elección en donde lo “invitaron” a pelear por la Diputación Federal en el distrito 03, no espera ningún otro reintegro y va por el “premio mayor”.



*EL ÚLTIMO MINUTO



Para el ex Alcalde, quien apoya al senador Fernando Torres Graciano para candidato a la gubernatura, no es hora de que enfrente canten victoria de que el “elegido” es el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo: “En la política como en el futbol hasta que sea el silbatazo final se acaba”, dijo. Y para elegir candidatos vía asambleas internas, designación en base a encuestas, o como sea, no le ve bronca.



*ZAPOTILLO, SIN PRETEXTO



El panista que en la Cámara de Diputados ha puesto sobre la mesa el tema del proyecto El Zapotillo, espera que con el socio que ya encontró la concesionaria Abengoa para su rescate, no haya más pretextos para avanzar y traer un agua que por derecho corresponde a Jalisco y también a León. Y arremetió otra vez contra el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, por oponerse y agitar el avispero.

***SANTIAGO EN LEÓN



El que apareció ayer en León fue el dirigente estatal y diputado local del PRI, Santiago García López; vino a la presentación del equipo completo del Comité Municipal que comanda Denny Giovani Méndez Pérez. Los invitó a trabajar con todas las fuerzas políticas y en un ejercicio de unidad rumbo al 2018. Hasta ahí todo bien.



*OPOSICIÓN PERDIDA



Pero ya cuando se le cuestionó de los temas de Gobierno vaya que anda distraído. Tanto que ni siquiera estaba enterado que hace rato que la base militar se abortó como proyecto en León y que incluso desde el pasado 8 de mayo el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, puso la primera piedra en Irapuato.



*ASÍ LO DIJO...



Cuando se le preguntaba sobre la aportación de los ayuntamientos a la base militar, contestó: “A nuestro partido no se le comentó un tema de esa naturaleza, yo voy más allá con el tema militar, tenemos conocimientos de que la base militar que estaba por definirse aquí en León también por la falta de definición del terreno está por irse, y eso que vendría el Gobierno Federal a reforzar la seguridad para León y por un descuido del Alcalde la base está por irse al municipio de Irapuato”. ¡Plops..!



*LLAMADO CERTERO



En lo que sí atinó Santiago es en sumarse al llamado de sus regidores Norma López Zúñiga y Chava Ramírez Argote en pedir cuentas sobre por qué el Municipio no encontró un terreno para el nuevo hospital del ISSSTE. Y además de que un tema de tal importancia ni siquiera se haya enterado al Pleno del Ayuntamiento. El alcalde Héctor López Santillana está a prueba de ponerse las pilas para no perder una inversión millonaria.

***SEDESOL, CORTESÍA



El coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Jorge Díaz Cuervo, viene “de pisa y corre” a Guanajuato; pero no es para dar nombramiento al delegado que está pendiente desde hace dos meses cuando fue removida la irapuatense Claudia Navarrete Aldaco. Le viene, apenas, a recibir su renuncia y a acompañarla a que se despida por la puerta de enfrente y no por la de atrás como fue evidente cuando ni “adiós” dijo.