A 33 años de su asesinato, Buendía más presente que nunca

"Justicia" y "No al Silencio" fueron las principales consignas que gritaron integrantes de un colectivo de periodistas que realizaron ayer martes dos manifestaciones para conmemorar el asesinato de Manuel Buendía y exigir medidas de seguridad para el gremio.



En el monumento a Manuel Buendía, periodista michoacano asesinado en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1984, integrantes de la Casa de los Derechos de los Periodistas conmemoraron el 33 aniversario luctuoso de quien fuera el titular de la columna Red Privada.



En este punto se solicitaron mejores condiciones laborales para todos los comunicadores del país y se pidió a las autoridades más acciones para asegurar el cumplimiento de su trabajo sin violencia.



Los rostros de los colegas asesinados, como Mirolslava Breach y Javier Valdez, rodearon la mesa donde los manifestantes se posicionaron.



"De Manuel Buendía a Javier Valdés tuvieron que ocurrir 218 crímenes contra periodistas en México para que se conmoviera el Estado mexicano de que cada agravio y cada asesinato contra los informadores profesionales lastima el derecho de la sociedad a estar informada", señalaron.



Manuel Buendía fue un periodista de mucha influencia en México en la segunda mitad del siglo XX.



El michoacano evidenció la presencia de la CIA en México; por lo que sus defensores no descartan que este asunto esté relacionado con su ejecución.



Buendía fue ejecutado con cinco disparos en la espalda.



El Ángel de la Independencia nuevamente fue testigo de la manifestación de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, quienes pidieron justicia ante la ola de agresiones y homicidios que han sacudido los últimos meses a los comunicadores.



Recordaron que hace 33 años Buendía fue ejecutado por escribir sobre el narcotráfico, justo como Javier Valdez, quien murió de 13 tiros en Culiacán, Sinaloa, el pasado lunes 15 de mayo.



El periodista independiente Témoris Grecko se pronunció a favor de la libertad de expresión, haciendo un reclamo al gobierno federal por la falta de atención a los medios de comunicación.



"Es un gobierno sordo, es un gobierno que no está interesado en cambiar las cosas, es un gobierno que está de espaldas a los medios de comunicación y de espaldas a la sociedad mexicana, es un gobierno en el que no podemos confiar", señaló en su discurso Grecko.



A su vez, el columnista Julio Hernández, Astillero, habló sobre los temas a los que están expuestos los periodistas y que cada vez se convierten en un peligro para el gremio.



"Cada vez son más sucios, peligrosos y enredados los entretelones de las instancias de los poderes políticos y económicos, a los cuales el periodista debe sumarse; las reformas son insuficientes e inadecuadas", comentó Hernández.



Durante el mitin se propuso la creación de una organización nacional de defensa y reacción inmediata para la protección de todos los integrantes de ese gremio en el país.



"Debemos defender el periodismo, defender la libertad de expresión", señaló Neftalí Granados, integrante del Colectivo por el Derecho a la Comunicación.



César, periodista independiente, llamó a la sociedad a tender puentes con la prensa y pidió una "reconciliación" entre sociedad civil y medios de comunicación.



"Tenemos que aprender a ser solidarios de más de una manera.



"Más que nunca hay que hacer algo por este país", refutó en su discurso, ante las agresiones a periodistas.