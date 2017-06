Detecta Chihuahua otro faltante millonario de César Duarte

El Gobierno de Chihuahua detectó un faltante de 150 millones de pesos en el "Plan Villa", un programa implementado en la administración del ex mandatario César Duarte cuyo propósito era crear más de 300 orquestas sinfónicas.

El subsecretario de Educación y Deporte, Miguel Ángel Valdez, indicó que el proyecto fue muy publicitado en la administración anterior, lanzado desde la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.



Sin embargo, afirmó, nunca cumplió sus propósitos y metas para conformar más de 300 orquestas sinfónicas en las escuelas primarias y secundarias del Estado de Chihuahua.



Valdez afirmó que únicamente se encuentran operando, y con muchas dificultades, una o dos orquestas en las escuelas, además de que han sido ubicados muy pocos instrumentos musicales citados en el registro, entre ellos violines, saxofones y otros instrumentos de cuerda y viento.



El funcionario anotó que en la mayoría de los casos, no se tiene información o registro alguno de a quién le fueron entregados o en dónde se encuentran.



El subsecretario de Educación agregó que tampoco pudieron ubicar ninguno de los balones de futbol, basquetbol y volibol en las escuelas, donde señalaron que no se les distribuyó ningún equipo deportivo, además de que no existen registros.



Valdez adelantó que se dio parte a la Secretaría de Cultura de todo el faltante, o más bien, de la inexistencia de registros del Plan Villa, por lo que será dicha dependencia la que realice algún posicionamiento ante la Fiscalía General del Estado.



Añadió que el recurso no se aplicó o fue muy mal aplicado, por lo que a la fecha el "Plan Villa" es un fracaso, ya que no ha tenido ningún efecto de los que se habían anunciado.



Valdez aseguró que no se dejó ningún avance en la formación musical o artística de los alumnos y alumnas de las escuelas primarias o secundarias de la entidad, supuestamente beneficiados por el programa.



El funcionario dijo que la actual administración estatal ha empezado desde cero en la formación musical de estudiantes de primaria y secundaria y se dará continuidad al programa "Música en mi Escuela".



El ex mandatario priista César Duarte tiene una orden de aprehensión por el delito peculado.