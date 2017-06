¿Escapará alcalde acusado de nexos con huachicoleros?

El Presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, negó tener vínculos con las bandas dedicadas al robo de combustible y descartó que vaya a pedir licencia o busque escapar.

El Edil acudió hoy al mediodía a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo (PED), en la sesión del Consejo de Planeación para el Desarrollo Estatal de Puebla (Copladep), y al concluir el acto oficial se defendió de señalamientos.

Morales Ugalde admitió que Pemex inició procedimientos en contra de estaciones de servicio que se tradujeron en rescisiones de contrato, pero rechazó que estén clausuradas de manera definitiva.

Sostuvo que se trata de un asunto de tipo administrativo, no penal, por lo que cuentan con plazos legales para resarcir observaciones y recuperar autorizaciones de funcionamiento.

Además, explicó, son tres gasolineras que posee en concesión y no cuatro como se informó en medios de comunicación.

"No están clausuradas, se rescindió contrato y estamos en ese tema con Pemex; se tratan sólo de tres estaciones, es un asunto administrativo, y en el SAT tengo auditoría, pero son apercibimientos que hacen, hay que contestarlos y es un proceso", refirió el Edil poblano.

"¿De la PGR ya lo llamaron a declarar?", se le preguntó al Edil en su visita a Puebla.

"No, el 18 de abril se hizo una investigación (...)", respondió mientras caminaba rumbo a la salida de la explanada del Auditorio de la Reforma

"¿No lo han llamado para preguntarle si tiene vínculos con los huachicoleros?", se le cuestionó.

"No, nada, cero", contestó sin detener su paso.

"¿Qué opina de que lo relacionen con los huachicoleros?", se le insistió al Edil de Palmar de Bravo.

"Pues es la verdad de los medios, no mi realidad. No tengo ninguno gracias a Dios", acotó.

"Imagínate difamar a una persona, no solamente mi integridad, no solamente mi estatus, mi persona, se han metido con mi familia, con todo, y no se vale, el que acusa tiene que demostrar, que quede muy claro", añadió.

Con sarcasmo aseguró que ya hasta lo llaman el "fantasma", porque lo acusan de ausentarse del Municipio que gobierna, pero también rechazó ese señalamiento.