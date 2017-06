“Gracias Morena”... “Siempre no”: Embajada de Venezuela

La cuenta de Twitter de la embajada de Venezuela en México borró, la tarde de este martes, tuits que emitió el fin de semana pasado donde agradecía a Morena su solidaridad y apoyo.



Ello, luego de que Martí Batres, líder del partido en la Ciudad de México, desmintiera un supuesto comunicado en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro ante la ola de protestas en Venezuela.



Mediante su cuenta de Twitter, Batres afirmó que dicha información es falsa. Afirmó además, en entrevista, con José Cárdenas que el partido se guía por el principio de no intervención, por lo que su partido, dijo, no interviene en la política de otros países por que no desea que se otros países intervengan en la política mexicana.



Batres afirmó incluso que quien firma dicho comunicado no es el líder del partido en la entidad, pues es él quien dirige al partido en la Ciudad de México. Más tarde, desde su cuenta en Twitter, difundió un comunicado en donde reitera lo dicho con Cárdenas.



Acompañando del supuesto comunicado, diversas cuentas en redes sociales usaron fotografías publicadas por la cuenta de Twitter de la embajada de Venezuela en México tomadas el 26 y 27 de mayo, que corresponden a la visita de la embajadora a instalaciones de Morena.



"Embajadora María Urbaneja junto a @diazpol expone a militantes del partido Morena, ataques contra Venezuela", se lee en un tuit, en otro se lee "Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela!"



Minutos después del deslinde de Batres, los mensajes se bajaron de la cuenta de la embajada.



Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela! pic.twitter.com/vkkal81vSH



— Venezuela en México (@EmbaVenMexico) 27 de mayo de 2017