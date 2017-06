Promete -ahora sí- PGR resultados por 43 estudiantes desaparecidos

Tras una reunión de casi hora y media, la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió con padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a empezar a entregar resultados de la investigación la segunda semana de agosto.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, indicó que las autoridades presentaron un cronograma de entrega que va de la segunda semana de agosto hasta octubre.



A las 13:17 horas ingresó a la dependencia una comisión de 35 padres, que salió a las 14:46 y que fue atendida por el Procurador Raúl Cervantes.



En el cronograma, detalló Rosales, se contemplan nueve líneas de investigación, incluidas las cuatro que los padres exigen: trasiego de droga entre Iguala y Chicago, indagación y detención de policías de Huitzuco, la probable participación de militares, y las líneas telefónicas de los más de 17 celulares que continuaron activas luego del 26 de septiembre de 2014.



De acuerdo con el abogado, en agosto el Gobierno federal comenzará a informar sobre los policías de Huitzuco, puesto que, refirió, es la indagatoria en la que hay un mayor avance, y como último punto, en octubre, darán cuenta de la presunta participación de militares.



Rosales reclamó la tardanza de las autoridades, al señalar que la investigación data de hace dos años.



"Que quede claro, no estamos hablando de investigaciones que se están iniciando, son investigaciones, en el caso de la línea de Huitzuco, que tienen desde el primer informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) del 2015, y estamos siendo pacientes todavía en esperar hasta el mes de agosto.



"No son asuntos nuevos, no son expedientes que se van a iniciar el día de hoy, son expedientes que se traen desde el año pasado, desde hace dos años unos más. Creemos que tienen el suficiente tiempo que hemos dado, el suficiente espacio para avanzar en todos y cada uno de esos puntos", apuntó.



También informó que hay un retraso en la búsqueda con el sistema Lidar, que las autoridades atribuyeron a trámites burocráticos para la recontratación de dicha tecnología.



Rosales señaló que no hay fecha para una nueva reunión, tampoco para el reinicio de la búsqueda con el sistema Lidar, pero dijo que la PGR se comprometió a recibirlos en el momento en el que los familiares de los normalistas desaparecidos lo consideren necesario.



En el encuentro también estuvo presente el subprocurador de Derechos Humanos, Roberto Campa; abogados del Centro Prodh; Sara Irene Herrerías, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad.



Además, el Fiscal para el caso de Ayotzinapa, Alfredo Higuera, y el Subsecretario de Derechos Humanos de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.