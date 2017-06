¿Qué planea el Estado para acabar con el tabaquismo?

Guadalupe Ponciano Rodríguez, considerada como una de las principales especialistas en el tema del tabaco en el país, asegura que es urgente que el Estado mexicano realice acciones efectivas para desincentivar la adicción del tabaco, por lo que una de las medidas tendría que ser el subir los impuestos a los cigarros.



En entrevista con EL UNIVERSAL, la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) aseguró que cuando se aumenta el precio de los cigarros se tiene un impacto inmediato en los fumadores.



"Considero que uno de los problemas en el tema del tabaquismo es que no se ha vuelto a subir el precio del tabaco, pues se firmó un convenio para que no se subieran los impuestos. Sigue habiendo anuncios en publicaciones para jóvenes y no debería pasar eso. Se ha visto que cuando se hacen incrementos de un solo momento sí impacta en los fumadores, pues éstos dicen "esto ya es caro, ya no voy a comprar". Además, no hay campañas para prevención, no hay campañas para la gente que quiere dejar de fumar", dijo.



La investigadora añadió que el tabaquismo se debe enfrentar de manera multidisciplinaria, desde el Congreso mexicano, hasta la sociedad, puesto que manifestó que en este problema "tenemos que hacer una sinergia entre las instituciones que tienen algo que decir en el área de tabaco, por ejemplo, la Secretaría de Salud (Ssa), hospitales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por ejemplo, esta última en el tema de los impuestos a los cigarrillos; en fin, si vemos, es una cuestión multidisciplinaria donde muchas personas pueden hablar de este tema, pero junto a la sociedad informada que realmente sepa qué está haciendo cuando fuma".



Ponciano Rodríguez reclamó que el Congreso no tenga dentro de su lista de prioridades el tema de tabaquismo, por lo que urgió a los legisladores a ver la necesidad de modificar las leyes mexicanas para evitar que más personas sean adictas al tabaco.



"Todavía no hemos logrado que la Cámara de Diputados y Senadores nos apoye para hacer reformas a la ley, porque la ley permite fumar en espacios interiores y ya les dijimos que eso no es posible, porque sigues exponiendo a la gente, pero no ha pasado esa propuesta, siempre nos ha bloqueado. Un día se burlaron de nosotros, fuimos organizaciones no gubernamentales a San Lázaro, esperábamos que se discutiera en el pleno, y de pronto nos dijeron que siempre no se discutiría y ese día se acababa el periodo de sesiones, una burla total".



Manifestó la urgencia de aclarar a la sociedad mexicana que el tabaquismo no es un vicio como comúnmente se piensa, sino que debe ser considerado una enfermedad, por lo tanto un problema de salud.



Para Ponciano Rodríguez es necesario que la sociedad mexicana esté informada de las consecuencias que tiene el fumar, debido a que muchas personas no tienen conocimientos de las cantidades de sustancias cancerígenas que tienen los cigarros, lo que ocasiona que muchos fumadores no sepan el riesgo que tiene el tabaco.



"El humo de tabaco, que se ve tan inocente, tiene aproximadamente 7 mil sustancias químicas, de las cuales alrededor de 200-250 se ha demostrado que son altamente tóxicas y alrededor de 70 son productoras de cáncer. Ese humo es una mezcla de las más tóxicas, porque se está llevando a cabo la combustión incompleta de la hoja de tabaco, es decir, como varían las concentraciones de oxígeno en el ambiente, la hoja de tabaco, al quemarse, genera una gran cantidad de tóxicos", señala.



En este sentido, aseguró que es deber del gobierno mexicano crear e impulsar campañas de prevención, sobre todo en jóvenes, de los peligros que tiene fumar pues, aseguró, de esto depende que las futuras generaciones no tengan este problema de salud pública.



"Todavía falta mucha información, hay muchos mitos alrededor del tabaco, ahorita me acaban de decir que encontraron en internet que el jugo de rábano te ayuda a dejar a fumar y el agua de carbonato, imagínate, eso es un peligro para la sociedad. Hace falta mucha información, y aquí los medios de comunicación tienen un papel importante, pero también es muy importante la participación del Consejo Nacional contra las Adiciones (Conadic). Ellos tienen la posibilidad de hacer campañas a nivel nacional para informar".