Se lanza Eva Cadena contra Morena y AMLO

Eva Cadena, la diputada local que fue captada en video mientras recibe dinero para Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que los bonos que supuestamente no reciben los legisladores de ese partido en el Congreso de Veracruz, se usan para financiar las giras de Andrés Manuel López Obrador.



Sin embargo, la legisladora no citó al líder de Morena por su nombre.



"Morena asume mismas prácticas partidistas que los demás", aseguró Cadena en conferencia de prensa, quien dijo que presentará una denuncia por el "financiamiento público irregular de las campañas en Veracruz".



Cadena rechazó que Ana María Winckler, hermana del fiscal de Veracruz, le haya dado el dinero en el segundo video. "Lo de la hermana del fiscal es un exceso en las declaraciones de Rocío Nahle", dijo, a quien señaló, junto a Amado Cruz Malpica, de ser quienes reciben el dinero para el partido.



Después de varias semanas del video, Cadena dijo que no había hablado por amenazas de muerte en su contra, pero que le queda claro que es un "linchamiento político", por lo que confió en que la autoridad investigue quién le dio el dinero que recibió en los videos.

Eva Cadena acusa a Morena el haberla dejado sola tras videoescándalos; "me usaron para cubrir cosas irregulares que hacen" (@mileniotv) pic.twitter.com/xnh94AbsWS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 31, 2017