Sospechan que Cadena haya pedido protección al gobierno del estado

El ex candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, denunció que la diputada local Eva Felicitas Cadena Sandoval ataca a su partido a cambio de impunidad y protección para no enfrentar a la justicia.



"Esa declaración es porque busca protección y Miguel Ángel Yunes estuvo en México, coincidentemente él estuvo allá con ella", dijo.



El diputado federal dijo que con las declaraciones de Eva Cadena en contra de su compañera Rocío Nahle y el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica, buscan ganar protección por parte del gobierno del estado.



Calificó como mentiras los señalamientos de la ex diputada de Morena en torno a que el partido tiene un financiamiento irregular.



Advirtió que se podrá observar en los siguientes días el apoyo de la bancada panista en la Cámara de Diputados a Eva Cadena Sandoval.



"De que la van a proteger, la van a proteger, le van a ofrecer impunidad a modo de que siga declarando contra Morena", recalcó.



Agregó que Eva Cadena mintió al señalar que no conoce a Ana María Winckler, para proteger a su hermano, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz.



"Nos interesa mucho saber de dónde salió el dinero y dónde quedó el dinero, sigue siendo el decir de Eva Cadena 'que lo devolvió", concluyó.