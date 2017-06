Trump amaga al mundo y al medio ambiente

El Presidente estadounidense, Donald Trump, sacará a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, informó Axios.

El reporte, que cita a dos fuentes con conocimiento directo del asunto, indican que Trump trabaja, antes de realizar su anuncio oficial, en el mecanismo para sacar a Estados Unidos con un grupo dirigido por el jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Scott Pruitt.



CBS reportó asimismo que Trump informará a sus aliados sobre su decisión.



Desde Twitter, el mismo Trump anunció hoy que en los siguientes días hará pública su decisión.



De concretarse, la decisión marca un distanciamiento dramático de la posición sobre el acuerdo que tenía la Administración de Barack Obama, la cual fue instrumental en la elaboración del pacto.



También volvería a Estados Unidos un país atípico, pues casi todas las naciones apoyan el acuerdo climático.



La decisión de Trump, sin embargo, cumpliría con una promesa de campaña que hizo hace poco más de un año de que "cancelaría" el Acuerdo Climático de París.



Según el reporte de Axios, Trump comentó su decisión a confidentes cercanos en las últimas semanas.



Además, una carta pública que recibió por parte de 22 republicanos del Senado y encabezada por el líder de mayoría, Mitch McConnell, ayudó a sellar su decisión.



El acuerdo fue pactado por casi 200 países en 2015, el primer acuerdo climático en incluir a tantas naciones.



Cada país hizo sus propias promesas no vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



La Administración Obama, que ayudó a negociar el pactó, prometió una reducción de entre el 26 y el 28 por ciento en las emisiones de Estados Unidos, un compromiso que los republicanos criticaron por significar más regulaciones y un impacto en la industria de los combustibles fósiles.



Trump, un escéptico del cambio climático, inició de su toma de posesión el proceso de revertir varias regulaciones climáticas en Estados Unidos.



En marzo, firmó una orden ejecutiva para deshacer la mayor parte de la agenda climática de Obama, incluyendo una regulación clave para reducir las emisiones de carbono en el sector eléctrico.



También propuso desproveer de fondos a las agencias federales que hacen frente al cargo climático, que se encargan de las energías renovables y el medio ambiente.



Trump retrasó su decisión sobre el acuerdo de París hasta después de la cumbre del G7 de la semana pasada en Italia, donde los otros líderes lo presionaron para que se quedara en el pacto.



La Casa Blanca informó que Trump estaba sopesando las opiniones de los otros Mandatarios.



Sin embargo, los reportes de los otros Gobiernos, como el de la Canciller Alemana, Angela Merkel, retrataron una discusión de seis contra uno, y Trump era el que estaba solo.



La decisión de Trump de abandonar el acuerdo se produciría después de que una decena de interesados pidieran a Trump que se quedara, entre ellos empresas, ambientalistas, grandes compañías energéticas, demócratas, un puñado de republicanos en el Congreso y hasta funcionarios de su propia Administración.



Numerosas empresas e individuos alineados con Trump en otras de sus políticas lo presionaron públicamente en estos días para que Estados Unidos permaneciera en el acuerdo, entre ellas Exxon Mobil y Cloud Peak Energy.



Las empresas argumentan que Estados Unidos necesita mantenerse involucrado en el trabajo climático para tener influencia sobre las decisiones de política global que podrían afectar algunas líneas de fondo.



Varios legisladores republicanos, como Lindsey Graham, de Carolina del Sur; John McCain, de Arizona, y otros, esperaban que Trump se quedara en el pacto.



Pero Trump no sólo enfrentó la presión de ellos, sino la de la derecha más dura para que se saliera.



En ese bando se encuentran Pruitt, el estratega de la Casa Blanca Steven Bannon y los principales grupos conservadores como el Instituto de Empresas Competitivas y Heritage Foundation, así como los 20 senadores republicanos que le enviaron la carta.



De concretarse esa decisión de Trump, Estados Unidos y otros dos países (Siria y Nicaragua) serían los únicos en no ser parte del Acuerdo Climático de París.



Los demás 194 países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ya firmaron el acuerdo y 146 ya lo ratificaron.



No queda claro si Trump utilizará el mecanismo contemplado en el Acuerdo para salirse, el cual demora cuatro años, o si declarará que no es vinculante y que por ello puede no cumplir con él.