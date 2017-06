Perspectiva

Fotos de reuniones con funcionarios coordinados, de burócratas de todos colores y sabores engalanan los boletines de prensa. Ahora sí vamos por ellos. Porque nos reunimos y ya nos pusimos de acuerdo: acabaremos con el huachicol.



Siempre que vemos a un montón de funcionarios reunidos para algo, lo seguro es que nada sucederá. Podríamos coleccionar fotos como estampitas. En primer plano, el secretario de Gobernación, o el General de la Zona Militar; a un lado, el procurador y el secretario de Seguridad Pública. A un ladito, los de Pemex, el delegado de la PGR, sumados algunos jefes de Policía o alcaldes. ¿Saben para qué sirven esas reuniones? Para nada. Bueno, para la foto.



Tomar decisiones estratégicas de 20 ó 30 en bola es una vacilada. Tal vez en un cuarto de guerra, tal vez en una reunión para coordinar esfuerzos en un desastre nacional, tal vez con problemas nacionales en tiempo real valga la pena tener a los jefes reunidos. Para solucionar problemas crónicos como el huachicol o la creciente criminalidad, sirven un bledo.



Cuando el gobernante quiere resultados, la única forma es con reuniones pequeñas, a lo más siete o nueve colaboradores. Todos comprometidos, todos con una tarea específica y una meta común. Lo demás se llaman bomberazos o simples reuniones de información.



Pongamos un ejemplo lejano a Guanajuato, pero muy claro, el de Reynosa. La ciudad fronteriza vive en guerra, en conflicto permanente de cárteles que pelean la plaza, que luchan entre sí y contra la Marina, el Ejército, la policía municipal, la estatal y la PGR. La ciudad se convierte en un infierno para los ciudadanos. El comercio y el turismo se extinguen. A los niños les enseñan en clase cómo protegerse de una balacera y las redes sociales explotan de pánico cuando hay persecuciones, bloqueos e incendios de vehículos. El Viejo Oeste era un lugar pacífico y plácido comparado con Reynosa.



La solución se ha planteado en muchas columnas de opinión. Urge un toque de queda. Urge la suspensión de garantías para que el Ejército y la Armada tomen el poder. Dicen que eso es aceptar que no hay Gobierno. Eso es aceptar la realidad. Esa decisión sólo la puede tomar el Presidente de la República en compañía del General Secretario de la Defensa y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados. Nadie más.



Lo que hemos visto es el ir y venir de funcionarios federales, de generales, almirantes, el gobernador del PRI, el gobernador del PAN y nada sucede. Sólo más muerte y sufrimiento.



Ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto quisieron tomar la decisión porque cuesta popularidad. Peña Nieto ya no tiene mucho que perder. Los tamaulipecos ven como una plaga egipcia la violencia, algo que puede durar años mientras el tejido social se destroza, mientras el País mira impávido las columnas de humo, los muertos en las calles, la tragedia en las familias y las empresas. Las leyes extremas, como la suspensión de garantías, son para situaciones precisamente extremas. Si alguien piensa que en Reynosa no existe esa situación, no sabe en qué País vive.