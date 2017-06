Pasa auge de inversión japonesa

Para el cónsul de Japón en Guanajuato, Yasuhisa Suzuki, el auge de inversiones niponas ya pasó, pero seguirán llegando empresas proveedoras, sobre todo para la planta de Toyota en Apaseo el Grande.



“No tengo datos (cuántas empresas lleguen este año a Guanajuato), pero el auge ha pasado tal vez, sólo faltan algunos proveedores de Toyota y de Nissan Aguascalientes”, declaró luego de asistir a la colocación de la primera piedra del parque industrial Colinas de León II en Santa Rosa.



Ya no se esperan en corto plazo grandes armadoras, ni empresas nivel TIER 1 (proveedoras de partes originales), pero sí TIER 2 y 3 (proveedoras de partes con diseños suministrados por TIER 1).



En total estimó que operan en Guanajuato unas 230 empresas de Japón. Destacan las inversiones recientes en las planta de Honda, en Celaya; Mazda, en Salamanca, y gran número de proveedoras directas.



En León residen permanentemente 700 japoneses y en el estado aproximadamente dos mil 400, cifra que se cuadruplicó en los últimos tres a cuatro años, dijo, aunque ya el arribo de asiáticos será cada vez menor.



“Los directivos (de las empresas) tienen que regresar a Japón para ir a otros países, otros trabajos y poco a poco van a dejar puestos a los mexicanos”, resaltó el Cónsul sobre la oportunidad de especializar al personal en Guanajuato para que ocupen los puestos directivos en las compañías.

Violencia y apertura

En el tema de la inseguridad y violencia en Guanajuato, el Cónsul de Japón lamentó la reciente ejecución del jefe de la Policía Preventiva en Apaseo el Grande, Jesús Salgado Martínez, y aclaró que no tiene información sobre la postura de armadora Toyota ante la ola de ejecuciones en la zona.



“Yo no he hablado con Toyota, pero expreso mi condolencia por el Comandante Salgado, el trabajo de la Policía es muy duro y apreciamos la dedicación de las autoridades mexicanas”, anotó Suzuki.



Lamentó que la armadora japonesa haya tenido que posponer el donativo de patrullas que tenía programada en apoyo a la Policía Municipal ante los hechos recientes, pero existe el permanente interés de las empresas asiáticas por colaborar con los diferentes niveles de gobierno en varios proyectos.



Dijo notar avances en seguridad: “Para los ciudadanos japoneses han bajado los incidentes, y en asaltos a trenes también, apreciamos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Estado y Federal”.



También reconoció que se concrete el proyecto de la brigada militar de tres mil 200 elementos en Irapuato.



Por último, manifestó el interés de incrementar el intercambio cultural de Japón y Guanajuato.



“Yo siempre veo muy bien a Guanajuato, son abiertos y nos han aceptado”, concluyó.