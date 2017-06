¡Toros de Revancha!

El equipo de Celaya está mentalizado en sacar lo mejor de sí para el Apertura 2017, Buscan una revancha deportiva y buscar el lugar en la liguilla.



Los trabajos son intensos en la casa del ‘Toro’ y buscan tomar la idea futbolística de Ricardo Valiño y así arrancar con victorias el siguiente torneo.



Abraham Riestra, defensor del cuadro cajetero, comentó que hasta el momento se han encontrado con un buen grupo, de jugadores y personas, mismo que se puede reflejar positivo en el campo.



“La verdad que estoy contento por lo que me he encontrado, con el cuerpo técnico y lo que hace la directiva es algo bueno, el equipo ve con buenos ojos el trabajo de los profes, es muy valido el grupo que se está uniendo cada vez más y esperando a la gente que venga, el poco tiempo de trabajo ha gustado; intenso y sacrificio y se ve que así será todo el torneo”, comentó Riestra Parra.



El zaguero comentó que se están adaptando al juego del profesor Ricardo Valiño, pero que él está a la orden en la posición que se requiera.



“Estamos en la etapa de adaptación, tener una buena base aeróbica, y con el balón.



Estoy a disposición, juego de lateral y me gusta también jugar de central, pero se debe uno ganarse el puesto, cada vez trabajando”, comentó.



El entrenamiento ha sido intenso, pues el jugador considero tener una deuda con la afición y con el mismo Club para lograr los objetivos.



“En lo personal tenemos una deuda pendiente, pero no queda más que aceptarla con trabajo, esfuerzo y sacrificio, estar en disposición del entrenador, hacerlo al cien y diferentes como se tiene acostumbrado el torneo, a la gente que lo llene”, comentó.

Faltan algunos días para que se decidan los jugadores que integrarán el equipo, Abraham considera estar peleando aún los colores del Celaya.



“Yo siempre lo he dicho, mientras la directiva me da la oportunidad de jugar aquí lo haré, pero si sale algo, la directiva para primera división se piensa, pero en ascenso, no me veo en otros equipo, pero para estar activo debo dar resultados, seguir trabajando para darles las gracias, pero ir con muchos trabajo”, comentó.



Los jugadores ya arrancaron la pretemporada, buscarán estar al cien para las ordenes de Ricardo Valiño y buscan hacer un mejor torneo que el anterior.