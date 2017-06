Provoca tiradero falta de camiones

El problema con diversos camiones recolectores de basura, los horarios inciertos donde transitan, calles donde no pasan y más, son situaciones que viven día con día varios celayenses.





En la calle Pino Suárez, esquina con Plan de Ayutla, Claudia Jiménez denuncia que desde el sábado vecinos sacaron la basura en la esquina, sin hacer caso al anuncio de “No tirar basura aquí”, pero la verdadera molestia surgió el martes, que fue cuando pasó el camión recolector y hasta ese día se llevó la basura.





“Hablé desde el sábado para saber qué se puede hacer con la basura, es un foco de infección, empieza a llover y el olor es insoportable, al marcar me dijeron que los camiones pasan por esa zona los lunes y miércoles, pero hasta el martes se la llevaron, lo que hace falta es conciencia entre la gente, si las dependencias no pueden solucionarnos por ‘x’ motivo, entre nosotros no debemos perjudicarnos”, externo Claudia Jiménez.





Otro de los casos fue en la colonia Paseo del Campestre, donde se colocó un anuncio el cual decía que el camión no pasaría ese día, aún así la gente sacó sus desechos.





En la colonia Ciudadela es el mismo caso, en días pasados anunciaron que entregarán multas a personas que saquen su basura en horarios no permitidos, pero en algunos casos multan a personas equivocadas, que viven cerca o enfrente de donde ponen la basura, una ama de casa externó que le llegó una multa, al quejarse por teléfono, el personal de Servicios Municipales externó que si quiere evitar este incidente deberá colocar un letrero de no poner basura, y si no hace algo para evidenciarlo, deberá grabar o tomar fotos, con el motivo de saber quienes son los que dejan sus residuos, o si no se puede, investigadores revisarán la basura para encontrar algún papel o algo que indique de quienes son los residuos.