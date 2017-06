Camino a diario por esta vida incierta, con un sol que me ilumina, mostrándome un día nuevo y yo extiendo mis brazos al sol.

Para que el frío no pueda calarme y no tenga nunca el corazón helado, para que nunca me olvide de soñar y mi día no se marche vacío.

Yo tengo al sol que sale cada mañana, empezamos juntos la jornada. Sol lejano, amigo inalcanzable, pero ¿quién ha dicho, que los astros se pueden tocar?

Que no me vuelva indiferente



y los días transcurran huecos.



Que mi vida no transcurra sin dejar una buena huella en un corazón.

Por eso extiendo mis brazos al sol, salgo a mirar las estrellas



y disfruto sumergirme en el mar, para confundirme en las olas.

Y perdida entre esa agua sin fin, como un inmenso vientre cálido, emerjo a las arenas infinititas y es como nacer de nuevo.







Y así siento que tengo al cielo,



tengo al mar y tengo a Dios.



Enredado en mis sentidos



cuando disfruto su mundo. El mío.

S.A.L.