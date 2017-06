El día que 'mataron' a Paul McCartney

Entre diciembre de 1966 y abril de 1967, Ringo Starr aprendió a jugar ajedrez; George Harrison profundizó su relación con la India y el sitar-; John Lennon actuó en la película "How I Won The War", subió la intensidad del consumo de drogas y también de su creatividad, y Paul McCartney volcó su capacidad en el estudio de grabación… y con la gran ayuda de George Martin, grabaron el "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".



La octava producción discográfica de The Beatles surgió tras el hastío de la banda por las largas giras y los caóticos conciertos, donde los gritos de los fans hacían imposible escuchar su música.



Salió a la venta el 1 de junio de 1967 y su impacto fue inmediato: música revolucionaria cubierta con una vistosa portada que provocó las más variadas y disparatadas interpretaciones, la más conocida, que Paul McCartney estaba muerto.



En 1967 no existía el acceso a la información como ocurre hoy en día, explica la experta en música popular Julia Palacios, por lo que en esa época psicodélica "todo se convertía en una suposición y era parte del espíritu de esos años, estar pensado qué se quería decir –en las fotos de los discos, en las canciones- y todo tenía una carga simbólica".



The Beatles pensaron en una portada divertida y crearon un collage junto al artista Peter Blake y su mujer Jann Haworth; la imagen fue captada por el fotógrafo Michael Cooper y al llegar a las manos de los jóvenes surgieron infinidad de interpretaciones.



La doctora Palacios, catedrática de la Universidad Iberoamericana, explica que en esos años predominaba la filosofía del simbolismo y "todo se alucina, ¿por qué pusieron esto, qué quisieron decir, por qué está así, qué secreto está guardado?".



Entre lo que "descubrió" la juventud de la época fue que "Lucy in the Sky with Diamonds" era en realidad LSD, por más que Lennon argumentara que la canción la había inspirado un dibujo infantil, de su hijo Julian.



Y evidentemente, surgió la idea de que el mensaje oculto era que Paul estaba muerto. Y se detallaron claves o mensajes que supuestamente daba el álbum. Que la guitarra de flores a los pies de la multitud era un instrumento para zurdos (McCartney lo es); que la mano que está encima de su cabeza; que en el poster central porta una insignia con la declaración de que estaba oficialmente muerto; que en la contraportada está de espaldas…



La realidad es que la portada "fue un divertimento" propio de músicos jóvenes, explica la doctora Palacios; venían de un momento donde estaban hartos de ser Beatles y por eso el collage sí representa un funeral, pero de los "viejos"



Beatles, los del yeah-yeah, los de trajes formales y peinados de hongo. Ahora surgen en un alter ego (La Banda de Corazones Solitarios) y usan bigote y trajes multicolores.



Llevan flores (el preludio del Verano del Amor) y lanzan guiños a The Rolling Stones y a Bob Dylan, entre muchos otros.



Con el lanzamiento de nuevas ediciones y formatos, como la recientemente puesta a la venta con motivo del 50 aniversario, muchos de estos detalles se pierden de alguna forma, pero en 1967, la edición LP impactó al mundo por ser "el primer disco interactivo" de la historia, explica Palacios, pues además de la portada doble, que contenía impresa las letras de las canciones, incluía un set de regalo: una postal, los bigotes y chapas del "Sargento Pimienta" recortables.



La portada y la música del "Sargento Pimienta" en sí han generado (y producirán) debates interminables; la broma o la leyenda de la supuesta muerte de Paul se extendió incluso al disco "Abbey Road" de 1969 (en la cubierta él va descalzo, con un cigarrillo en la mano derecha, la edad que según tendría en la placa de un automóvil Volkswagen…).



Por eso resultó hilarante la broma que algunos de sus seguidores hicieron en redes sociales en días pasados, con motivo de la participación del Beatle en la reciente entrega de "Piratas del Caribe: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", acomodando las palabras para decir "Paul is dead".