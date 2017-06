Acusa a Debayle por prepotencia y haberla censurado

Sofía Niño de Rivera acusó a Martha Debayle de no transmitir una entrevista para difundir su proyecto Reinserta, por haberla acusado indirectamente de fumar en cabina.

La actriz, de 35 años, quien busca promover un programa por medio del cual ayuda a reclusas y con el que trabaja un documental, contó lo sucedido en un video que publicó en Facebook en el marco del Día Mundial Sin Tabaco.

Niño de Rivera relató que el día de la entrevista acudió con su prima Saskia, quien está embarazada, y que al llegar hablaron del tema.

Martha presuntamente destacó que tener hijos era muy difícil, por lo cual no lo recomendaba.

"Nos empezó a entrevistar y... saca una cajetilla y prende un cigarro. Así nada más. No preguntó 'oye, ¿les molesta... que fume? Oye, está embarazada Saskia...', no sé, algo. Nada. Prendió su cigarro. Ahora: ¿por qué no le dijimos algo, por qué no me paré yo y le dije: oye, esta persona está embarazada, qué te pasa Martha Debayle? Porque como fuimos a presentar el proyecto, a un programa de radio que tiene tanto rating, yo dije: sabes qué, esto es más grande que yo. Es decir, este proyecto es más grande que mi necesidad de decirle a alguien que qué nacada que está prendiendo un cigarro enfrente de una embarazada", contó la también comediante.

Tras unos días, la productora le marcó a Niño de Rivera para avisarle que la entrevista no se transmitiría debido a que la comediante había denunciado que se fumaba en la cabina, por lo cual W Radio recibió una multa.

"Entonces nos dijeron que no iban a pasar la entrevista, porque no querían que se armara más un pe... y, básicamente, yo creo que no pasaron la entrevista porque Martha Debayle se ardió y dijo: 'saben qué, cómo se atreven a criticarme de esta manera, y esto se va a la mie...'. Y no pasó la entrevista", expresó la actriz en el video en vivo.

La intérprete, quien acusó censura, lamentó que por estas razones no se le diera difusión a su proyecto.

"(Martha Debayle) es una persona que no vio más allá de ella. Que esto es un proyecto... Reinserta es un proyecto del que todo mundo se deberían enterar. Que esa entrevista era algo importante para que la gente se enterara poco a poco... Que se van a enterar al final porque vamos a hacer un documental chin... y va a salir y va a estar increíble", dice casi al finalizar el video.

Hasta el momento Debayle no ha respondido a las acusaciones.

En una publicación en Twitter, Niño de Rivera agradeció este jueves a sus seguidores por el apoyo y a las personas que le han ofrecido difundir el proyecto Reinserta.