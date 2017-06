Ariana Grande y el récord de venta para su concierto

Los boletos para el concierto benéfico que Ariana Grande ofrecerá en Manchester se agotaron este jueves en sólo seis minutos, informó People.

Alrededor de 45 mil entradas fueron vendidas para One Love Manchester show en el estadio de críquet Old Trafford que también incluirá a Justin Bieber, Katy Perry, Robbie Williams, Miley Cyrus, Take That, Niall Horan, Coldplay, Black Eyed Peas, Usher y Pharrell Williams.

Ticketmaster, empresa a cargo de la venta de boletos, destacó la cantidad de personas que buscaron conseguir uno.

"140 mil fans estaban en la página web y nuestro centro de atención telefónica estaba lleno de actividad. Con más de 450 búsquedas en nuestro sitio para One Love Manchester en las últimas 24 horas, la demanda siempre iba a ser extremadamente alta", dijo la empresa en un comunicado.

Se espera que el evento recaude al menos 2 millones de libras (alrededor de 47.9 millones de pesos). Ese dinero será destinado en su totalidad para ayudar a las familias afectadas en el ataque del 22 de mayo.

Todos los boletos tuvieron un precio de 40 libras (960 pesos). Quienes acudieron al concierto de Ariana Grande en Manchester Arena el día del atentado podían solicitar acceso gratis al evento.