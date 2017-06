Cancela Netflix Sense 8

De manera sorpresiva, Netflix decidió no renovar una nueva temporada para la serie Sense 8, que inició en 2015.

De acuerdo con la Vicepresidente del contenido original de Netflix, Cindy Holland, Sense 8 llegará a su fin.

“Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia está llegando a su fin”, declaró Holland, quien destacó la serie como emocional, llena de dramatismo e inolvidable.

También Holland agradeció a los creadores J. Michael Straczynski, Lana y Lilly Wachowski por su gran idea, así como a elenco, que, aseguró, se comprometió con el programa.

La serie fue protagonizada por Tuppence Middleton, Brian J. Smith, Doona Bae, Aml Ameen, Max Riemelt, Tina Desai, Miguel Ángel Silvestre y Jamie Clayton. También estuvo el actor mexicano Alfonso Herrera.

Grant Hill fue el productor ejecutivo del programa, que duró dos temporadas, y que fue creado por las hermanas Wachowski, quienes también crearon The Matrix.

Entre otras series que Netflix canceló se encuentran 'The Get Down', que tuvo para su primera temporada el presupuesto de 120 millones de dólares; Marco Polo y Bloodline.