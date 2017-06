Enrejan 44 calles para evitar robos

Irapuato es el primer municipio del estado de Guanajuato, donde el Municipio apoya a los ciudadanos para que coloquen rejas de protección contra la delincuencia, en sus fraccionamientos.



De acuerdo con el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, y con el Secretario de Seguridad Pública, Samuel Ugalde García, en un lapso de 6 meses a la fecha, han sido 44 las calles que se han “enrejado”, a petición de los habitantes de dichas zonas.



Esto, como parte de un programa impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



De acuerdo con los funcionarios, las constantes peticiones de los ciudadanos, propiciaron que el Gobierno local creara un programa a cargo de la dirección de Proximidad Ciudadana, que al momento tiene 19 solicitudes más en proceso de obtener el permiso provisional que otorga la dirección de Ordenamiento Territorial.



En un recorrido realizado por AM en las calles Marsella y Barcelona del fraccionamiento Residencial Campestre, ambas vialidades cerradas, los colonos refirieron que tomaron la decisión después de que sufrieron constantes robos.



Una de las trabajadoras de un negocio de abogados de la calle Marsella, comentó que han sabido de varios robos, y que aunque no todos los habitantes de la calle estuvieron de acuerdo, se instaló una reja hace aproximadamente 2 meses, la cual es controlada por los vecinos.



Otra de las calles del Residencial Campeste, fue enrejado apenas el pasado sábado, según contaron los vecinos, quienes además, optaron por también colocar protecciones en sus ventanas y puertas.



Entre otras de las calles de Irapuato que AM detectó que ya cuentan con calles cerradas, se encuentran: la privada Las Rosas de Las Heras segunda sección, Cupatizio en colonia CFE, privada El Campirano, la calle Bugambilias de Españita, así como San Andrés y San Flavio de la colonia San Miguelito.

Buscan prevenir robos a casa habitación.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García indicó que el programa surgió de peticiones ciudadanas, por lo que decidieron poner en marcha los procesos para agilizar el otorgamiento de los permisos que deben actualizarse cada año.



Dijo que para cerrar una calle, los interesados deben presentar una solicitud acompañada con la firma de todos los habitantes de la vialidad, para después realizar una revisión de riesgos y evaluar si no afectará a terceros.



Comentó que estas acciones son funcionales como apoyo al área de Seguridad, pues al tener un control de acceso con seguridad privada o un vigilante vecinal, se disminuyen riesgos de robos.



Ugalde García enfatizó que son los colonos interesados los que deben pagar por la instalación de la reja, sin embargo cuentan con apoyos de la dirección de Desarrollo Social y Humano, para llevar a cabo dicha acción.



“Los permisos se están renovando cada año, eso implica que si más adelante no están de acuerdo o están afectando a terceros se puede abrir”, señaló y agregó que la mayoría de las solicitudes van encaminadas a la prevención.

“Hay que tapar la salida a los ratas”

El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que cerrar las calles no significa que la autoridad está rebasada, sino que es necesario apoyar a la ciudadanía a través de “Taparle las salidas a los ratas”.



“Lo que hicimos fue meterlo como un programa de seguridad (...) simplifica los procesos y los trámites para que las personas que deseen cerrar, siempre y cuando no afecten a terceros, lo puedan hacer”, enfatizó.



Ortiz Gutiérrez destacó que en varias zonas ha sido funcional cerrar las calles, pues con esto se pondera la prevención y se disminuye el índice delictivo.