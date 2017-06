Piden productores acelerar entrega de fertilizantes

El productor agrícola J. Guadalupe Zamora Ramírez, presidente de la asociación Desarrollo del Medio Rural de Irapuato solicitó a las autoridades municipales acelerar los apoyos en fertilizantes, pues temen la aparición de plagas como el Gusano Cogollero y el Pulgón Amarillo.

Destacó que los productores temporales ya iniciaron los cultivos y no han contado con el apoyo en insumos como fertilizantes que debieron entregarse antes del 20 de mayo, cuando inició la siembra en temporal.

“Estamos hablando de apoyo de 600 pesos por hectárea, hasta 5 hectáreas, desconocemos cuanto va a aportar el municipio, hablaban de 1 millón de pesos para toda la superficie que es, mínimo de 5 mil a 7 mil hectáreas de temporal”, dijo,

Zamora Ramírez comentó que han utilizado sus recurso, los cuales no alcanzan ante la situación económica complicada, por lo que esperan que los apoyos se agilicen y se les entregue los insumos.

“Con el municipio ya hemos visto, dicen que podría ser hasta julio o agosto para re-abonar, cuando realmente se requiere en este momento para alrededor de 3 mil productores de Irapuato nada más”, enfatizó.

Asimismo señaló que en esta temporada primavera-verano han sembrado maíz y sorgo principalmente, y que existe la preocupación de que aparezcan plagas como la del Pulgón Amarillo, y esto hace que necesiten con más urgencia el apoyo.

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, indicó que para Irapuato ya se tiene contemplado el recurso pero no ha bajado a la instancia municipal, sin embargo refirió que se hará en breve.

“La instrucción es apoyarlos, no se van a quedar sin su apoyo eso lo puedo garantizar, les he pedido que me den la relación de los beneficiarios con su número de superficie, hay toda la voluntad”, dijo.

Agregó que en varios municipios ya se han entregado semillas y fertilizantes, y que en Irapuato ya se tiene firmado un primer convenio que podría ser ampliado para incluir mil 500 hectáreas de cultivo temporal.