¿Qué dijo Laínez sobre su llegada a León?

El nuevo refuerzo de la Fiera, Mauro Lainez, ya se había visualizado jugando en la cancha del estadio León.

El primer contacto de Mauro con la afición de la Fiera creó un vínculo, que hoy se fortalecerá con su llegada a las filas del cuadro que dirige Javier Torrente.

El mayor de los hermanos Lainez viajó a León el pasado sábado 4 de marzo para ver a su hermano Diego, quien ese día debutó con las Águilas del América y desde entonces su ilusión fue jugar en el Nou Camp.

“Para mí es un equipo ganador, me siento muy contento con la oportunidad. De hecho me tocó estar ahí cuando debutó mi hermano, como se entrega la afición con el equipo, fue increíble. Recuerdo que le dije a mi papá, yo voy a jugar aquí, se me cumplió lo que yo pedí y anhelaba. Estoy contento con la afición y con el club que me hará sentir como en casa”, comentó Laínez, quien ahora es jugador de la Fiera.